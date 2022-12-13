Студия Postimees: предание Путина суду стало целью не только Украины, но и Запада?

- Лидеры стран G7 заявили 12 декабря по итогам своего видеосаммита, что заставят российского президента Путина и его окружение ответить за войну против Украины, но не стали объяснять, как именно. В итоговом документе встречи семь лидеров пообещали привлечь Путина и других виновных к ответственности в соответствии с международным правом. Пока такие заявления носят абстрактный характер. Можно ли ждать в ближайшее время большей конкретики от западных лидеров, например, создания пока пусть заочного, но признанного всем международным сообществом трибунала для Путина и его режима?

- Американский институт изучения войны обращает внимание, что увеличение в последние дни темпов российских атак с использованием беспилотников, которые были особенно эффективны при разрушении энергообъектов в Одессе, последовало за недавним сообщением Эн-би-си о том, что Россия оказывает беспрецедентный уровень военной и технической поддержки Ирану в обмен на системы вооружений иранского производства, прежде всего дроны-камикадзе. О чем могут говорить новые дроновые атаки России? Россия получила гарантии от Ирана, что ее дроновые запасы скоро будут пополнены?

- Times утверждает, что США дали Украине зеленый свет на удары по территории РФ. Издание со ссылкой на источник в Пентагоне написало, что после массированных ударов российских войск по жизненно важной украинской инфраструктуре США меньше беспокоятся по поводу того, что атаки Киева по дальним целям могут привести к эскалации конфликта. Поэтому Украине позволили самой решать, как применять переданное тем же Вашингтоном Киеву оружие. Если это правда, насколько это развязывает Украине руки? Можно ли ожидать учащения и усиления ударов по военным объектам на территории РФ?