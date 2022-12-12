Евросоюз запасся нужным количеством газа на текущую зиму, но в следующем году может столкнуться с нехваткой 30 миллиардов кубометров газа, заявила Урсула фон дер Ляйен.
Глава Еврокомиссии: в 2023 году ЕС может не хватить газа
Евросоюзу удалось запастись достаточным количеством газа на текущую зиму, но если Россия продолжит урезать поставки, то в следующем году может вновь возникнуть его нехватка. Об этом на пресс-конференции в понедельник, 12 декабря, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ссылаясь на данные Международного энергетического агентства. «Несмотря на все что мы предприняли, в следующем году нас по-прежнему может ожидать нехватка 30 миллиардов кубометров газа», – заявила фон дер Ляйен.
По мнению Фон дер Ляйен, Евросоюзу стоит пересмотреть бюджет и задуматься о создании отдельного фонда для крупных энергетических инвестиций, чтобы полностью отказаться от использования российского газа. Президент Еврокомиссии не уточнила, придется ли ЕС для этой цели брать новый совместный долг, но добавила, что бюджету блока потребовалось бы «дополнение из других источников».