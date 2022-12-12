Глава Еврокомиссии: в 2023 году ЕС может не хватить газа

Евросоюзу удалось запастись достаточным количеством газа на текущую зиму, но если Россия продолжит урезать поставки, то в следующем году может вновь возникнуть его нехватка. Об этом на пресс-конференции в понедельник, 12 декабря, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ссылаясь на данные Международного энергетического агентства. «Несмотря на все что мы предприняли, в следующем году нас по-прежнему может ожидать нехватка 30 миллиардов кубометров газа», – заявила фон дер Ляйен.