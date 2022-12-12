В интервью Rus.Postimees вице-мэр Таллинна Владимир Свет сказал, что ситуация на дорогах стабильна тяжелая, но не исключил, что к вечернему часу пик будет еще тяжелее. На дороги выведена вся снегоуборочная техника, а в Мяхе и у Stockmann произошли перебой с электричеством.
ВИДЕОИНТЕРВЬЮ ⟩ Вице-мэр Свет: вся снегоуборочная техника выведена на улицы, в час пик ситуация ухудшится
- Владимир Свет, вы сегодня приехали на работу на общественном транспорте, как советуют, или на личном автомобиле?
- Я сегодня приехал на трамвае. Я в целом стараюсь больше ездить на общественном транспорте на работу и сегодняшний день очень хорошо показывает, почему это правильный выбор.
- В целом вы довольны состоянием дорог?
Мне кажется, что нигде сейчас состояние дорог нельзя назвать идеальным, с учетом того, сто у нас бушует снежный шторм в прямом смысле этого слова. На данный момент очевидно, что выпало больше десяти сантиметров снега в Таллинне. Я думаю, что к концу дня мы будем говорить примерно о 30-40 сантиметров в зависимости от района. Ситуация везде одинаково тяжелая. Тем не менее я бы не сказал, что ситуация кризисная: мы видим, что общественный транспорт ходит, движение работает. Там где у нас проблемы с электричеством, это проблемы скорее локальные. По этому пока ситуация скорее стабильна тяжелая, но я не исключаю, что к вечернему часу пик будет еще тяжелее.
- На улицах Таллинна вся снегоуборочная техника или что-то еще остается в резерве?
- У наших партнеров на улицы выведена вся снегоуборочная техника. Порядка 200 тракторов сейчас работает на улицах Таллинна - они принадлежат как нашим партнерам, их субподрядчикам, таллиннским учреждениям, которые занимаются уборкой некоторых улиц и объектов, а также районные управы вывели на улицы всю свою технику. Город знал к чему готовится и хочется верить, что мы сможем справиться и с этой ситуацией тоже.
- В каком районе города ситуация самая плохая?
- На данный момент тяжелее всего там, где были отключения электричества. Сейчас мы знаем о двух таких местах: микрорайон Мяхе в Пирита и в микрорайоне около Stockmann. Там (у Stockmann) сейчас подача электричества по крайней мере частично восстановлена. Там была проблема, что не работали несколько светофоров - теперь они снова работают. Повторюсь, в Мяхе сейчас ситуация самая тяжелая, поскольку там не только шторм, но и отключения электричества. К счастью, там нет детских садов и школ, которые от этого также страдали, или каких то социальных учреждений. Тем не менее в Elektilevi нас заверили, что в ближайшие часы там планируют электричество восстановить. С точки зрения уборки снега ситуация сейчас тяжелая абсолютно везде.
- Как вы думаете, все таллиннцы смогут сегодня вечером спокойно добраться до дома?
Если снегопад будет продолжиться в том темпе, в котором он идет сейчас и если прогнозы синоптиков сбудутся, то вечером в час пик ситуация станет на порядок тяжелее, чем она есть сейчас на дорогах. По этому я рекомендую всем по возможности поехать домой пораньше, на общественном транспорте, или поехать домой даже позже часа пик. В любом случае, если есть возможность избежать движения в городе - лучше это сделать. Если это необходимо, то я призываю водителей: пожалуйста соблюдайте дистанцию, выбирайте скорее более медленную скорость. Лучше медленнее, но уверено доехать, чем попасть в аварию в такую снежную бурю.
- Общественный транспорт пока еще ходит по графику?
Пока еще в целом общественный транспорт ходит так как он должен, однако повторюсь - я думаю, что вечером ситуация усложнится и надо быть готовым к тому, что где-то он будет ходить с опозданием. Если вы собираетесь куда-то вечером ехать, то обязательно запаситесь временем и будьте готовы, что на дорогах могут быть заторы.
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