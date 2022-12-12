ВИДЕОИНТЕРВЬЮ ⟩ Вице-мэр Свет: вся снегоуборочная техника выведена на улицы, в час пик ситуация ухудшится

- В каком районе города ситуация самая плохая?

- На данный момент тяжелее всего там, где были отключения электричества. Сейчас мы знаем о двух таких местах: микрорайон Мяхе в Пирита и в микрорайоне около Stockmann. Там (у Stockmann) сейчас подача электричества по крайней мере частично восстановлена. Там была проблема, что не работали несколько светофоров - теперь они снова работают. Повторюсь, в Мяхе сейчас ситуация самая тяжелая, поскольку там не только шторм, но и отключения электричества. К счастью, там нет детских садов и школ, которые от этого также страдали, или каких то социальных учреждений. Тем не менее в Elektilevi нас заверили, что в ближайшие часы там планируют электричество восстановить. С точки зрения уборки снега ситуация сейчас тяжелая абсолютно везде.

- Как вы думаете, все таллиннцы смогут сегодня вечером спокойно добраться до дома?

Если снегопад будет продолжиться в том темпе, в котором он идет сейчас и если прогнозы синоптиков сбудутся, то вечером в час пик ситуация станет на порядок тяжелее, чем она есть сейчас на дорогах. По этому я рекомендую всем по возможности поехать домой пораньше, на общественном транспорте, или поехать домой даже позже часа пик. В любом случае, если есть возможность избежать движения в городе - лучше это сделать. Если это необходимо, то я призываю водителей: пожалуйста соблюдайте дистанцию, выбирайте скорее более медленную скорость. Лучше медленнее, но уверено доехать, чем попасть в аварию в такую снежную бурю.

- Общественный транспорт пока еще ходит по графику?

Пока еще в целом общественный транспорт ходит так как он должен, однако повторюсь - я думаю, что вечером ситуация усложнится и надо быть готовым к тому, что где-то он будет ходить с опозданием. Если вы собираетесь куда-то вечером ехать, то обязательно запаситесь временем и будьте готовы, что на дорогах могут быть заторы.