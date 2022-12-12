Сиккут: «Eсли есть возможность, оставайтесь дома, пожалуйста!»

Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут подтверждает слова Elektrilevi и Департамента транспорта, что власти прилагают много сил для устранения перебоев электроснабжении и обеспечения проходимости дорог, используя для этого как свои ресурсы, так и помощь.

«Погодные условия последних нескольких дней были исключительными, но сегодня вечером ожидается еще большая метель, поэтому я также прошу людей, если есть возможность, оставайтесь дома, пожалуйста. Наибольший ущерб нанесен на Сааремаа, где домохозяйства уже несколько дней остаются без электричества. Elektrilevi сосредоточило свои силы на островах – на Сааремаа работает 18 бригад, на Хийумаа устранением перебоев занимаются три бригады. В то же время обходиться без электричества столь долгое время крайне сложно, поэтому необходимо более обширное сотрудничество, чтобы помочь этим людям», – пояснила Сиккут в пресс-релизе.

Министр торговли и информационных технологий Кристьян Ярван призывает членов местных общин поддерживать друг друга и местные органы власти для скорейшего разрешения кризисной ситуации.

«На данный момент тысячи семей на Сааремаа и Хийумаа несколько дней не имеют электричества, а сегодня грядет более сильная буря, последствия которой мы ощутим и на материке. Elektrilevi вместе со спасательным департаментом и местными самоуправлениями, работают над решением проблем, но если у кого-то есть машина или генератор, которые можно предложить для решения кризисной ситуации, то стоит уведомить местное самоуправление. В кризисных ситуациях важно, чтобы мы держались вместе и были готовы помочь как себе, так и другим», – подчеркнул Ярван.