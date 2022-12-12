Сегодня во второй половине дня в Эстонии условия для движения стремительно ухудшаются: на дорогах повалены деревья, многие дороги стали непроходимыми из-за снежной бури, сообщил Департамент транспорта.
Департамент транспорта: многие дороги стали непроходимыми
По данным Департамента транспорта, наиболее интенсивный снегопад наблюдается к западу от границы Пярну-Мяо-Раквере. Сильные порывы ветра в основном на островах, в северной и восточной Эстонии.
Условия для вождения везде плохие. На дорогах сильная метель и метели. Поступали сообщения о падении деревьев на дороги по всей Эстонии, в основном с второстепенных дорог. Автомобилисты также сообщают о непроходимости дорог из-за снега.
Вечером во многих местах по-прежнему будет снегопад и сильные порывы ветра. Начиная с местности юго-восточной Эстонии ветер постепенно ослабевает. Ночью сохранится ветреная погода и снегопад, особенно на северном побережье и в западной Эстонии. После полуночи ветер везде постепенно ослабнет. Температура останется ниже нуля.
Сегодня вечером стоит заранее подумать о своих передвижениях вне дома. Дорожные службы тратят больше времени, чем обычно, на ремонтные работы. Департамент транспорта также напоминает, что каждый должен самостоятельно учитывать возможности своего автомобиля при движении по заснеженным дорогам.