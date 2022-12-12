Департамент транспорта: многие дороги стали непроходимыми

По данным Департамента транспорта, наиболее интенсивный снегопад наблюдается к западу от границы Пярну-Мяо-Раквере. Сильные порывы ветра в основном на островах, в северной и восточной Эстонии.

Условия для вождения везде плохие. На дорогах сильная метель и метели. Поступали сообщения о падении деревьев на дороги по всей Эстонии, в основном с второстепенных дорог. Автомобилисты также сообщают о непроходимости дорог из-за снега.

Вечером во многих местах по-прежнему будет снегопад и сильные порывы ветра. Начиная с местности юго-восточной Эстонии ветер постепенно ослабевает. Ночью сохранится ветреная погода и снегопад, особенно на северном побережье и в западной Эстонии. После полуночи ветер везде постепенно ослабнет. Температура останется ниже нуля.