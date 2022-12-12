СМИ: Косово хочет подать заявку на вступление в ЕС

Согласно информации телеканала RTK («Радио и телевидение Косово»), у которого оказался в распоряжении текст заявки, в ней говорится, что вступление в ЕС остается стратегической целью Косово и что в Косово привержены проведению необходимых для этого реформ.

Со своей стороны агентство ЭФЭ сообщает, что косовский вице-премьер Бесник Бислими в настоящее время находится в Брюсселе и занимается подготовкой этого процесса. Как именно будет подана заявка, пока неизвестно, поскольку пять членов ЕС – Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния – не признают независимость Косово и, соответственно, в принципе не могут рассматривать возможность его присоединения к Евросоюзу.

Между тем министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Сербия попытается воспрепятствовать планам Приштины.

«Мы работаем над тем, чтобы просить государства-члены ЕС, которые не признали независимость Косово, оспорить этот вопрос с точки зрения статуса», – сказал Дачич, отметив, что не существует условий для того, чтобы это стало предметом обсуждения.