Истребители НАТО на прошлой неделе лиш раз поднимались в небо над странами Балтии для сопровождения российского самолета, нарушившего правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило в понедельник Минобороны Литвы.
Истребители НАТО сопроводили российский военно-грузовой самолет Ил-76
Истребители НАТО сопроводили российский военно-грузовой самолет Ил-76
Пятого декабря самолеты НАТО опознали и сопроводили российский транспортный самолет «Ил-76», летевший в международном воздушном пространстве в Калининградскую область.
Он следовал с выключенным транспондером, без заранее предоставленного летного плана, не поддерживая радиосвязь с Региональным центром управления полетами.
Миссия воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии проводится с авиабаз в Литве и Эстонии.
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