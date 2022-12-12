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Истребители НАТО сопроводили российский военно-грузовой самолет Ил-76

BNS
Истребители НАТО сопроводили российский военно-грузовой самолет Ил-76
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Истребитель. Иллюстративный снимок.
Истребитель. Иллюстративный снимок. Фото: Kaitsevägi

Истребители НАТО на прошлой неделе лиш раз поднимались в небо над странами Балтии для сопровождения российского самолета, нарушившего правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило в понедельник Минобороны Литвы.

Пятого декабря самолеты НАТО опознали и сопроводили российский транспортный самолет «Ил-76», летевший в международном воздушном пространстве в Калининградскую область.

Он следовал с выключенным транспондером, без заранее предоставленного летного плана, не поддерживая радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

Миссия воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии проводится с авиабаз в Литве и Эстонии.

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