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Фото ⟩ На шоссе Таллинн-Нарва автобус с 45 пассажирами вылетел в кювет

Тоомас Херм
, журналист
На шоссе Таллинн-Нарва автобус с 45 пассажирами вылетел в кювет
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Автобус на шоссе Таллинн-Нарва вылетел в кювет.
Автобус на шоссе Таллинн-Нарва вылетел в кювет. Фото: Ain Liiva

Сегодня, 12 декабря, днем на шоссе Таллинн-Нарва в деревне Саусте ​​автобус Lux Ekspress с 45 пассажирами вылетел в кювет.

Пресс-секретарь Идаской префектуры Лийз Кригул сообщила, что в автобусе, следовавшем из Таллинна в Нарву, никто не пострадал.

Некоторых людей уже доставили в Йыхви на резервном автобусе. В половине четвертого еще один резервный автобус также прибыл за остальными пассажирами.

Движение транспорта на месте происшествия несколько затруднено, но полиция следит за ситуацией.

По словам водителя автобуса, сильный ветер просто сбросил его в кювет.

Мощный снежный шторм, прозванный «Биргит», распространился в понедельник после полудня почти на всей территории Эстонии. Следите за развитием событий в блоге Rus.Postimees.

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