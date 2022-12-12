Сегодня, 12 декабря, днем на шоссе Таллинн-Нарва в деревне Саусте автобус Lux Ekspress с 45 пассажирами вылетел в кювет.
Фото ⟩ На шоссе Таллинн-Нарва автобус с 45 пассажирами вылетел в кювет
На шоссе Таллинн-Нарва автобус с 45 пассажирами вылетел в кювет
Пресс-секретарь Идаской префектуры Лийз Кригул сообщила, что в автобусе, следовавшем из Таллинна в Нарву, никто не пострадал.
Некоторых людей уже доставили в Йыхви на резервном автобусе. В половине четвертого еще один резервный автобус также прибыл за остальными пассажирами.
Движение транспорта на месте происшествия несколько затруднено, но полиция следит за ситуацией.
По словам водителя автобуса, сильный ветер просто сбросил его в кювет.
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