Снежная буря и метель помешали запланированному на этот вечер первому мини-круизу нового флагмана Tallink MyStar по Таллиннскому заливу, но не помешали провести запланированную вечеринку по случаю открытия с 2000 гостей на борту.
Шторм запер MyStar в порту
В это утро судно кипело приготовлениями к открытию: устанавливалась мебель, расставлялись товары и выставлялись бокалы для вечернего мероприятия, а на разных палубах репетировали артисты.
На капитанском мостике представители Департамента водного транспорта проверили готовность судна к завтрашнему первому запланированному рейсу. На MyStar, который прибыл в свой порт приписки в полдень в субботу, были сделаны последние приготовления, чтобы встречать гостей.
Контракт на строительство нового судна был подписан с заводом в Раума в феврале 2019 года, а строительство судна должно было быть завершено к Рождеству 2021 года. Однако этого не произошло, и впоследствии сроки достройки судна несколько раз переносились.
«Судно действительно был готов к Рождеству, но его задержали на год», – сказал председатель правления Tallink Пааво Ныгене, комментируя затянувшееся строительство. Строительство MyStar было отложено как из-за лет пандемии коронавируса, так и из-за начала войны в Европе, которые затянули процесс.
Судно действительно было готово к Рождеству, но его задержали на год.
Председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене
Готовое судно является самым большим у Tallink и на Балтийском море, обладая такими же размерами, как его родственное ему судно Megastar, но превосходя его с точки зрения оснащения – главный капитан Tallink Тарви-Карлос Туулик даже назвал его умным судном, потому что на судно много автоматизированных систем, и это также самое красивое судно во флоте Tallink.
«Одно дело – красота судна, другое – переживания, который он предлагает пассажирам», – сказал один из трех капитанов MyStar Вахур Аусмеэс. Помимо Аусмеэса, капитанами судна являются Айвар Моорус и Айн Аксалу.
Аусмеэс ходил на паре десятков судов компании Tallink – в настоящее время у Tallink в эксплуатации 14 судов, но, по его словам, MyStar – это совершенно новый уровень, обеспечиваемый автоматизированными решениями для управления вентиляцией, отоплением, светом и силовым оборудованием. «На этом судне уделено внимание каждой мелочи, и это позволяет добиться экономичной эксплуатации на море», – сказал Аусмеэс.
По словам Туулика, MyStar – это высший уровень эффективности и экологичности. Если сравнивать судно с дизельно-электрическим решением и аналогичное дизель-механическое судно, то ставилась задача сделать судно на 30 процентов больше, эффективность которого осталась бы на том же уровне, но на деле был достигнут результат, где судно на 30 процентов больше оказался на 20 процентов эффективнее своего дизельно-механического аналога.
Пять минут по времени означают снижение расхода топлива на полтонны за поездку, что в деньгах означает экономию в размере 5000 евро.
Тарви-Карлос Туулик, главный капитан Tallink
Построенный как корабль, работающий на СПГ, MyStar работает на дизельном топливе, потому что оно в два раза дешевле СПГ. Время нахождения корабля в порту сокращается за счет одной дополнительной двери, что значительно ускоряет посадку и высадку пассажиров. Это, в свою очередь, означает значительную экономию топлива во время поездки.
«Пять минут времени означают снижение расхода топлива на полтонны за поездку, что в денежном выражении означает экономию в размере 5000 евро», – сказал Тарви-Карлос Туулик.
Впечатления пассажиров обеспечивают три зала: Platinum, Business и Comfort lounge, а также зона для пикника для семей с детьми. Хотя в общем плане он похож на своего предшественника MegaStar, MyStar имеет более широкий подводный корпус и меньшие внешние палубы, поскольку на корабле 46 кают. Кабины предназначены для отдыха водителей грузовиков. Также для них постоянно топится сауна, где они могут попариться во время двухчасового пути. Кроме того, на корабле есть зимний сад.
На теплоходе 297 мест для пассажиров, которые оборудованы розетками для зарядки смарт-устройств. 2500 брендов представлены в торговом зале площадью 2500 квадратных метров, занимающем два этажа.
MyStar, совершающий свой первый рейс в Хельсинки завтра в 13:30, будет курсировать по расписанию MegaStar, переход продлится два часа. MegaStar возьмет на себя расписание Star, и Star будет совершать четыре рейса в день, которые добавятся к текущим рейсам Tallink Таллинн-Хельсинки.