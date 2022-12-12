Шторм запер MyStar в порту

В это утро судно кипело приготовлениями к открытию: устанавливалась мебель, расставлялись товары и выставлялись бокалы для вечернего мероприятия, а на разных палубах репетировали артисты.

На капитанском мостике представители Департамента водного транспорта проверили готовность судна к завтрашнему первому запланированному рейсу. На MyStar, который прибыл в свой порт приписки в полдень в субботу, были сделаны последние приготовления, чтобы встречать гостей.

Контракт на строительство нового судна был подписан с заводом в Раума в феврале 2019 года, а строительство судна должно было быть завершено к Рождеству 2021 года. Однако этого не произошло, и впоследствии сроки достройки судна несколько раз переносились.

«Судно действительно был готов к Рождеству, но его задержали на год», – сказал председатель правления Tallink Пааво Ныгене, комментируя затянувшееся строительство. Строительство MyStar было отложено как из-за лет пандемии коронавируса, так и из-за начала войны в Европе, которые затянули процесс.

Судно действительно было готово к Рождеству, но его задержали на год. Председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене