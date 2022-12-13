«Почтальон» с Артемием Троицким: имя Зеленского становится нарицательным

«Украинцы на самом деле выбрали Зеленского во многом от безнадеги, - вспоминает Троицкий выборы 2019 года. - Они устали от бесконечного военного конфликта на Донбассе. Они устали от постоянных коррупционных скандалов. В общем, не нравилось им, что в стране происходит. Ну и выбрали, так сказать, кота в мешке».

Поначалу казалось, что украинцы промахнулись: коррупция никуда не делась, ситуация в экономике была не ахти какая. Однако после 24 февраля текущего года Зеленский просто преобразился. «Наверное, бывает с актерами. То есть он играл все не свои роли, какие-то скучные, рутинные. А тут раз, и вошел, как рука в перчатку, - говорит Троицкий. - И проявил себя просто исключительным молодцом, и продолжает проявлять».

В качестве классического примера лидера, который идеально проявил себя в кризисных обстоятельствах, Троицкий упомянул Уинстона Черчилля. «Во время Второй мировой войны он себя проявил абсолютно геройски, стал кумиром не только британцев, но и всего прогрессивного человечества. И, в общем-то, считается величайшим англичанином всех времен до сих пор, - говорит публицист. - Есть и другие примеры. Самый близкий нам и по времени, и по географии - Кая Каллас. Я думаю, что она стала самым популярным, известным и авторитетным премьер-министром в истории в современной истории Эстонии за границей. Ее очень любят во всем мире, ее уважают, к ней прислушиваются».