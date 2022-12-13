Человеком недели, по мнению публициста Артемия Троицкого, стал тот, кого выбрали человеком года все мировые средства массовой информации. За исключением российских и белорусских. Владимир Зеленский, президент Украины.
«Почтальон» с Артемием Троицким: имя Зеленского становится нарицательным
«Украинцы на самом деле выбрали Зеленского во многом от безнадеги, - вспоминает Троицкий выборы 2019 года. - Они устали от бесконечного военного конфликта на Донбассе. Они устали от постоянных коррупционных скандалов. В общем, не нравилось им, что в стране происходит. Ну и выбрали, так сказать, кота в мешке».
Поначалу казалось, что украинцы промахнулись: коррупция никуда не делась, ситуация в экономике была не ахти какая. Однако после 24 февраля текущего года Зеленский просто преобразился. «Наверное, бывает с актерами. То есть он играл все не свои роли, какие-то скучные, рутинные. А тут раз, и вошел, как рука в перчатку, - говорит Троицкий. - И проявил себя просто исключительным молодцом, и продолжает проявлять».
В качестве классического примера лидера, который идеально проявил себя в кризисных обстоятельствах, Троицкий упомянул Уинстона Черчилля. «Во время Второй мировой войны он себя проявил абсолютно геройски, стал кумиром не только британцев, но и всего прогрессивного человечества. И, в общем-то, считается величайшим англичанином всех времен до сих пор, - говорит публицист. - Есть и другие примеры. Самый близкий нам и по времени, и по географии - Кая Каллас. Я думаю, что она стала самым популярным, известным и авторитетным премьер-министром в истории в современной истории Эстонии за границей. Ее очень любят во всем мире, ее уважают, к ней прислушиваются».
Троицкий уточняет, что человеком года необязательно признаются милые и симпатичные люди. Так, в 2007 году журнал Time признал человеком года Владимира Путина. «Но с соответствующими формулировками, - напоминает Троицкий. – Формулировки же в отношении Владимира Зеленского были более чем хвалебные: молодец, смелый, решительный. Все правильно сформулировали».
Артемий Троицкий уверен, что Зеленский олицетворяет самый дух Украины. «Остается пожелать, чтобы Владимир Зеленский стал человеком года еще и при более радостных обстоятельствах. То есть после победы Украины в войне с Россией», - подытожил публицист.
Помимо триумфа Зеленского, чье имя, судя по всему, становится именем нарицательным, Троицкий рассказал жизненную историю.
Видеоблогер из Сибири по имени Иван Лосев был только что оштрафован на 30 000 рублей за то, что в своем Instagram рассказал о своем сне. И снова не обошлось без Зеленского. «Он увидел Зеленского во сне при странных обстоятельствах, - рассказал Троицкий. - Что этот парень типа новобранец мобилизованный. Их взяли в плен, их хотят расстрелять. Но тут появляется Зеленский, видит этого самого Ивана Лосева и говорит: «О, а я тебя знаю. А ты хороший парень. Я за твоим Instagram слежу. И говорит, мол, этого не расстреливать. Тут Иван Лосев его спрашивает: Владимир Зеленский, а можно я с вами еще селфи сделаю? Давай. Обнялись, значит, они и сделали селфи. Ну и после этого Ивану Лосеву впаяли 30 000 рублей».
Троицкий радуется, что парню дали штраф, а не посадили, но опасается, что эта история может иметь продолжение в России.
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