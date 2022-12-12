Новый фильм режиссера «Залечь на дно в Брюгге» собрал наибольшее количество номинаций «Золотого глобуса»

Ирландская черная комедия «Баньши Инишерина» режиссера Мартина Макдонаха («Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури») в понедельник получила наибольшее количество номинаций на престижную кино- и телепремию «Золотой глобус».

Фильм, распространяемый дистрибуторской компанией Searchlight Pictures, принадлежащей Disney, представлен в восьми номинациях. Среди прочих за награды борются Колин Фаррелл, сыгравший главного героя, сам режиссер Мартин МакДонах в категории «Лучший сценарий» и продюсеры, которые надеются победить в категории «Лучший фильм – комедия/мюзикл».