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Новый фильм режиссера «Залечь на дно в Брюгге» собрал наибольшее количество номинаций «Золотого глобуса»

AFP/BNS rus.postimees.ee
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Новый фильм режиссера «Залечь на дно в Брюгге» собрал наибольшее количество номинаций «Золотого глобуса»
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Кадр из фильма Мартина Макдонаха «Банши Инишерина»
Кадр из фильма Мартина Макдонаха «Банши Инишерина» Фото: Filmikaader

Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) объявила претендентов на юбилейную 80-ю премию «Золотой глобус». 

Ирландская черная комедия «Баньши Инишерина» режиссера Мартина Макдонаха («Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури») в понедельник получила наибольшее количество номинаций на престижную кино- и телепремию «Золотой глобус».

Фильм, распространяемый дистрибуторской компанией Searchlight Pictures, принадлежащей Disney, представлен в восьми номинациях. Среди прочих за награды борются Колин Фаррелл, сыгравший главного героя, сам режиссер Мартин МакДонах в категории «Лучший сценарий» и продюсеры, которые надеются победить в категории «Лучший фильм – комедия/мюзикл».

«Золотой глобус» вручается Голливудской ассоциацией иностранной прессы (HFPA) с 1944 года. По этому случаю награды будут вручены в 80-й раз, торжественная церемония состоится в отеле The Beverly Hilton 10 января.

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