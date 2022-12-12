ЕС вводит санкции после казни второго демонстранта в Иране

Как передало иранское агентство Mizan, публичной казни через повешенье в городе Мешхеде на северо-востоке Ирана подвергнут Маджидреза Рахнавард. Он был задержан 23 дня назад. По версии властей в Тегеране, в ходе протестов в ноябре Рахнавард зарезал двух членов военизированного формирования «Басидж», подчиняющегося Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Суд обвинил демонстранта во «вражде против Бога» и 29 ноября приговорил к смертной казни.

Санкции в отношении 20 физлиц и одной организации в Иране

Новые ограничительные меры ЕС предполагают, что потенциальные активы 20 иранских физлиц и одной организации в Евросоюзе будут заморожены, фигурантам перечня запрещен въезд в страны сообщества. Главы МИД стран ЕС также одобрили дополнительные санкции в отношении Исламской Республики Иран за поддержку РФ в войне в Украине, передало dpa.

«Европейский Союз призывает иранские власти немедленно прекратить решительно осуждаемую практику вынесения и исполнения смертных приговоров в отношении демонстрантов, а также безотлагательно отменить недавние смертные приговоры, которые уже были вынесены в контексте продолжающихся протестов, и обеспечить надлежащую правовую процедуру всем задержанным», - подчеркивается в заявлении Совета. ЕС решительно осуждает и «считает неприемлемым любой вид военной поддержки Ираном, - включая поставки беспилотных летательных аппаратов, - незаконной, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны России против Украины, которая грубо нарушает международное право и принципы Устава ООН», указали главы МИД государств ЕС.