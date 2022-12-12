«Я вам не благотворительность»: украинец поехал в Литву за машиной для ВСУ, но его обманули

Украинец Руслан поехал в Литву, чтобы купить внедорожник, необходимый солдатам ВСУ. Правда, домой он отправился без машины и без денег, сообщает портал 15min.
«Мне очень сложно об этом говорить, но я делаю это только для того, чтобы поблагодарить людей, которые мне помогли. Если в тот день, когда я купил машину, я был в аду, то на следующий день я уже был в раю», - говорит Руслан.
Мужчина приехал в Литву, чтобы купить необходимый внедорожник. Деньги ему передали украинские солдаты. Солдаты ВСУ ищут автомобили не первой свежести и с большим пробегом, главное - чтобы не было дефектов двигателя.
Кроме того, украинские защитники не ищут дорогие машины, поскольку неизвестно, сколько они прослужат на войне. Одна из машин, которую присмотрели украинские военные, находилась в Литве - Hyundai Terracan за 2500 евро. Еще находясь в Украине, Руслан связался с продавцом.
«Я рассказал ему, какую машину мы ищем и для каких целей она нам нужна. Сказал, что дефекты кузова меня не интересуют, главное, чтобы двигатель работал. Про двигатель продавец ответил утвердительно и сказал, что забронирует машину, потому что есть другие покупатели», - говорит Руслан.
Через знакомого в Молдове был сделан депозит в 100 евро. Утром, когда Руслан выехал за машиной из Украины, продавец заговорил о проблемах в семье. Он пообещал, что встретит Руслана на вокзале, подпишет там договор и отдаст ключи.
«После этого он сказал, что, когда мы подпишем документы, я сам должен буду поехать за машиной. О том, что машина находится за пределами Вильнюса, он не упомянул», - говорит украинец.
Утром 29 ноября Руслан встретил продавца на заправке рядом с Вильнюсским вокзалом. «Он приехал с женой, насколько я понял. Мы поговорили и подписали договор купли-продажи. В итоге он сказал, что довезет меня до машины. По дороге мы говорили об Украине», - рассказал Руслан.
Продавец отвез Руслана в деревню Реше, где за рестораном был припаркован внедорожник. Литовец передал Руслану ключи от машины и документы.
«Когда я пошел открывать машину, они уехали. Я не мог открыть машину, но деньги уже заплатил», - рассказал Руслан.
Он сразу позвонил торговцу. «Он сказал подождать, потому что вернется позже. Сказал, что должен срочно забрать ребенка из детского сада. Когда я, наконец, открыл машину, она не заводилась».
Руслан винит в случившемся себя, потому что доверился нечестному торговцу. Он также заявил, что никогда бы не подумал, что в Литве кто-то может сделать нечто подобное. «Когда я приехал в Вильнюс, я везде видел украинские флаги. Он буквально бросил меня посреди ничего и уехал».
Увидев, что Руслан попал в беду, ему на помощь пришел прохожий и попытался завести автомобиль с помощью «крокодилов». Однако, открыв капот машины сразу стало ясно, что Руслана обманули - некоторые детали были соединены друг с другом проводами.
«Тогда мне на помощь пришел еще один литовец, которого звали Лин. Это был настоящий подарок от Бога», - говорит Руслан.
Лин рассказывает, что проезжал мимо Руслана и заметил, что там стоит его друг. «Мой друг должен был ехать дальше, поэтому я осталась с Русланом. Он был напуган, и тому была причина - его обманули».
Руслан снова позвонил продавцу, но на этот раз разговор вел Лин. Торговец сказал отвести Руслана к тому месту, где они впервые встретились. там Руслан и Лин ждали около трех-четырех часов, но продавец так и не появился. Они десятки раз пытались дозвониться до него, но безрезультатно.
Руслан был опустошен и не знал, что делать. Лин отменил свои планы и остался с Русланом.
Украинец рассказал, что у него есть друг Рим в Каунасе, который работает автомехаником. Лин связался с Римом, и тот взялся отвезти поврежденную машину в свою мастерскую. Тем временем Лин и Руслан отправились в отделение полиции, где провели несколько часов.
Правоохранители указали, что рассмотрят заявление, а затем решат, возбуждать ли уголовное дело. Лин, однако, предупредила Руслана, что ответ может быть отрицательным.
В полиции заявили, что в этой ситуации сделать что-нибудь сложно, так как между Русланом и продавцом нет официального договора, а на автомобиль нет гарантии.
Вечером Лин и Руслан вернулись к поврежденной машине и вместе с Римом поехали в Каунас. Рим сказал, что машина практически не на ходу, так как двигатель сильно поврежден.
На следующий день Лин и Рим подумали о том, чтобы привлечь своих друзей и с их помощью собрать деньги на новую машину. Им это удалось, а собранных денег хватило даже на лишний комплект шин.
Продавец, обманувший Руслана, отказался вернуть деньги. «Ты знаешь, что эта машина едет на передовую? У нас нет денег, чтобы ее починить, у меня нет денег и времени, чтобы искать новую машину», - просил его Руслан.
Изучение информации о компании, продавшей Руслану автомобиль, показало, что он был не единственным, кого обманули.
Друг Руслана Рим указал, что стоимость ремонта поврежденного автомобиля в принципе будет ровно такой же, как и стоимость самого автомобиля.
Портал связался с мошеннической компанией
Портал 15min связался с компанией Toreis, которая продала поврежденный автомобиль. На звонок ответил Деймант Верцинкевич.
На вопрос, почему он продал поврежденную машину гражданина Украины, мошенник ответил: «Мы занимаемся продажей автомобилей, я не благотворительная организация. Он видел все дефекты, сам виноват!»
Портал поинтересовался, можно ли устранить дефекты двигателя машины. Ответ был, что «починить можно все». Недобросовестный коммерсант не признал своей вины в мошенничестве и категорически отказался вернуть Руслану деньги. На вопрос, указано ли в договоре, что автомобиль не на ходу, мошенник бросил трубку и перестал отвечать на телефонные звонки.
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