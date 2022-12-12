«Я вам не благотворительность»: украинец поехал в Литву за машиной для ВСУ, но его обманули

«Мне очень сложно об этом говорить, но я делаю это только для того, чтобы поблагодарить людей, которые мне помогли. Если в тот день, когда я купил машину, я был в аду, то на следующий день я уже был в раю», - говорит Руслан.

Мужчина приехал в Литву, чтобы купить необходимый внедорожник. Деньги ему передали украинские солдаты. Солдаты ВСУ ищут автомобили не первой свежести и с большим пробегом, главное - чтобы не было дефектов двигателя.

Кроме того, украинские защитники не ищут дорогие машины, поскольку неизвестно, сколько они прослужат на войне. Одна из машин, которую присмотрели украинские военные, находилась в Литве - Hyundai Terracan за 2500 евро. Еще находясь в Украине, Руслан связался с продавцом.

«Я рассказал ему, какую машину мы ищем и для каких целей она нам нужна. Сказал, что дефекты кузова меня не интересуют, главное, чтобы двигатель работал. Про двигатель продавец ответил утвердительно и сказал, что забронирует машину, потому что есть другие покупатели», - говорит Руслан.

Через знакомого в Молдове был сделан депозит в 100 евро. Утром, когда Руслан выехал за машиной из Украины, продавец заговорил о проблемах в семье. Он пообещал, что встретит Руслана на вокзале, подпишет там договор и отдаст ключи.