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Bolt вышел из строя

rus.postimees.ee
Bolt вышел из строя
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Приложение Bolt.
Приложение Bolt. Фото: Remo Tõnismäe

Приложение Bolt для поездок на такси дало сбой. Технические ошибки в работе сервиса испытывают не только в Эстонии, но и в других странах мира.

По неизвестным причинам, приложения Bolt испытывают технические проблемы, которые начались около 17:00 

«На данный момент могут быть ошибки, но мы работаем над их устранением. Нам известно о проблеме, и мы надеемся, что она будет устранена в ближайшее время», – заверили Postimees в болт Bolt.

Сбой, возникший в сервисах Bolt, касается не только эстонских пользователей – о сбоях через социальные сети сообщают пользователи по всему миру.

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