«Едешь как на санях»: по улицам Таллинна уже трудно проехать на машине

По словам читателя, рассказавшего Postimees о дорожном движении в Таллинне, из-за плотного снежного покрова трудно проехать даже по основным магистралям. Например, на Ярвевана-теэ в час пик машин мало, все едут со скоростью 40 километров в час, пробок нет. Но дорожные условия тяжелые, вероятно, снегоуборочная машина давно там не проходила. По словам читателя, у него появилось ощущение, будто он едет на санях.

По его словам, если ехать со стороны Фильтри-теэ, все завалено снегом.

Около 17:00 возле перекрестка улиц Ярвевана и Веэренни застрял большой грузовик, проблемная ситуация и у железнодорожного переезда.

По словам читателя, на Пярнуском шоссе в Ярве тоже много рыхлого снега и дорожные условия хуже, чем на Ярвевана-теэ. Нехорошая ситуация и на бульваре Вабадузе.

Читатель говорит, что движение в Таллинне больше всего характеризуется тем, что машин мало, нет активного потока, то есть автомобилисты прислушались к предупреждениям и оставили свои машины дома на время снежного шторма.