Месть автора была сладка: изданы сразу две книги Елены Скульской

Однако Зал с черным потолком Союза писателей был полон двуязычной публики, выступали коллеги-писатели, переводчик всех книг Скульской на эстонский язык Ингрид Вельбаум-Стауб рассказала о многолетнем опыте работы над необычными текстами автора. Студийцы из «Поэтического содружества» сыграли фрагмент нового спектакля и инсценировки двух рассказов...

Случай, прямо скажем, редкий: одновременно, в двух издательствах – в московском «Флобериум» на русском, и в таллиннском Originaalne Keskus OÜ на эстонском – у Елены Скульской вышло две книги рассказов.

Русский оригинал называется «Мальчишеская месть», эстонский перевод – Ga Dong Tao. Титульному листу книги на русском языке предшествует «лишняя страница», на которой всего два слова: exclusive prose. Повторяются они и на обложке. И это уже вызывает интерес: что же такое эксклюзивное ждет читателя?

Автор картины, использованной для обложки – украинский художник Владимир Макаренко, переехавший в свое время из Таллинна в Париж. Фото: Репро

Фото: Репро обложки.

Трагизм абсурден, поэтому не трагичен

Книга состоит из коротких и очень коротких рассказов и маленькой повести. Как всегда у Скульской, финал рассказа может вывернуть наизнанку его фабулу, а может остаться открытым, заголовок совсем не раскрывает содержание, а наоборот, запутывает читателя, и вообще складывается впечатление, что писательница сочиняла, в зависимости от настроения, то притчу, то сатиру, а то вообще фельетон.