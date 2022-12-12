«Новости в 7» за 12 декабря: правоохранители поздравили наркоторговцев и наркоманов с Рождеством, Центристская партия определилась с предвыборными обещаниями и какие женщины играют в хоккей в Эстонии

Сегодня в выпуске:

- Правоохранители Эстонии поздравили наркоторговцев и наркоманов с Рождеством через социальные сети. Кому пришло "письмо счастья" и к кому могут постучать в дверь полицейские - в нашем сюжете.

- Короткие новости: что принес собой шторм "Биргит" и почему в Эстонии участились пожары.

- Центристская партия окончательно определилась с предвыборными обещаниями. Наш корреспондент наблюдал за ходом заседания совета партии и выяснил, как центристы намерены вернуться в правительство.

- Как украинским детям снимают стресс полученный от ужасов войны и кто готов прийти на помощь психологам и медикам - в нашем сюжете!

- С миру по нитке: от чего страдают жители Финляндии, за что судят мэра Нью-Йорка и забеге Санта-Клаусов.

- Говорят, в жизни мужчин бывают периоды, когда они абсолютно равнодушны к женщинам: это 1-ый, 2-ой и 3-ий периоды хоккея. А наша съёмочная группа пообщалась и с блондинками и с брюнетками, которые сами крепко стоят на коньках и попадают шайбой точно в цель!