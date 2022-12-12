Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 12 декабря: правоохранители поздравили наркоторговцев и наркоманов с Рождеством, Центристская партия определилась с предвыборными обещаниями и какие женщины играют в хоккей в Эстонии
Сегодня в выпуске:
- Правоохранители Эстонии поздравили наркоторговцев и наркоманов с Рождеством через социальные сети. Кому пришло "письмо счастья" и к кому могут постучать в дверь полицейские - в нашем сюжете.
- Короткие новости: что принес собой шторм "Биргит" и почему в Эстонии участились пожары.
- Центристская партия окончательно определилась с предвыборными обещаниями. Наш корреспондент наблюдал за ходом заседания совета партии и выяснил, как центристы намерены вернуться в правительство.
- Как украинским детям снимают стресс полученный от ужасов войны и кто готов прийти на помощь психологам и медикам - в нашем сюжете!
- С миру по нитке: от чего страдают жители Финляндии, за что судят мэра Нью-Йорка и забеге Санта-Клаусов.
- Говорят, в жизни мужчин бывают периоды, когда они абсолютно равнодушны к женщинам: это 1-ый, 2-ой и 3-ий периоды хоккея. А наша съёмочная группа пообщалась и с блондинками и с брюнетками, которые сами крепко стоят на коньках и попадают шайбой точно в цель!
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 12 декабря.