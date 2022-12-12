Фото ⟩ Непогода бушует и в Ида-Вирумаа. Но пик бури еще впереди

Читатели Валентина и Андрей рассказали, что уже с раннего утра в центральной части города Кохтла-Ярве был буран: «Из-за этого пришлось отменить поездку в Тойла – туда, может быть, бы доехали, а обратно вряд ли, поскольку состояние дорог скверное. День ограничился лишь походом в ближайший магазин. Сейчас снег продолжает валить».

Проживающая в Ахтмеской части Кохтла-Ярве Ирина сказала, что проснулась от завывания сильного ветра. «Мело сегодня весь день, ветер очень сильный, не знаю, как дела обстояли утром, но днем были расчищены как проезжая часть, так и тротуары. Дворники с утра бегают с лопатами. Сейчас (около шести вечера – прим.ред.) дороги активно чистит снегоуборочная машина, но метель не утихает», – сказала она.

Дороги в Ахтмеской части расчистила снегоуборочная техника. Но метель не утихает. Фото: фото читателя

Екатерина рассказала, что сегодня утром ей пришлось возвращаться из Таллинна домой в Нарву. «Сначала думала ехать на автобусе, но потом стало страшно с учетом условий на дорогах и выбрала поезд. Метет Нарве уже сильно, но говорят самый пик бурана у нас будет поздно вечером. Некоторые дорожки уже сейчас непроходимые», – говорит она.

Нарвская горуправа предупреждает, что, согласно прогнозу погоды, пик снежного шторма достигнет Нарвы около 20.00-21.00. «В связи с этим просим вас по возможности не использовать личный автотранспорт, так как дорожные условия существенно ухудшатся», – предупреждает горуправа.

Подрядчики, которые убирают городские дороги и тротуары находятся в полной готовности к ситуации, но полная очистка может занять больше времени, чем обычно. В первую очередь будут убираться основные магистрали и тротуары, затем внутриквартальные дороги.

Нарвская горуправа предупреждает, что после окончания шторма Служба охраны правопорядка будет выставлять временные знаки запрещающие парковку на тех дорогах, где требуется уборка в первую очередь. Кроме этого будет производиться принудительная эвакуация машин, которые припаркованы в зоне действия стационарных дорожных знаков и препятствуют уборке.