Ляэнеметс: Спасательный департамент справляется, но в предотвращении кризисов нам еще предстоит долгий путь

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сказал, что как на выходных, так и сейчас он постоянно находится на связи с волостными старейшинами Сааремаа и Хийумаа, руководителем Спасательного департамента, министром экономики и инфраструктуры Рийной Сиккут, чтобы быть в курсе развития событий.

«Могу смело сказать, что Спасательный департамент работает профессионально, так, как это он делал раньше. Кризисные штабы трудятся, совместно с самоуправлениями координируется деятельность, происходит обмен информацией, людям предлагается помощь», – сказал Ляэнеметс, добавив, что основные сложности сейчас у фирмы Elektrilevi, которая увеличила количество бригад, занимающихся устранением сбоев в подаче электроэнергии. По его словам, все, что в настоящий момент нужно, делается. Но, конечно, хотелось бы побыстрее.

Ляэнеметс отметил, что правительство несколько раз обращало внимание на возможные перебои в подаче электроэнергии и просило людей быть готовыми к этому. «Это может быть снежная буря, но в нынешнем контексте это может быть связано также с войной в Украине, когда соседняя стана может что-то сделать преднамеренно. Я не знаю, сделает ли она это, но если планирует, то обязательно в холодную погоду», – считает министр.