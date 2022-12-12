По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (СДПЭ), Спасательный департамент хорошо справляется с решением проблем, обусловленных снежной бурей, но с точки зрения предотвращения кризисов нам еще предстоит длинный путь. По его оценке, во многом это вопрос региональной политики.
Ляэнеметс: Спасательный департамент справляется, но в предотвращении кризисов нам еще предстоит долгий путь
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сказал, что как на выходных, так и сейчас он постоянно находится на связи с волостными старейшинами Сааремаа и Хийумаа, руководителем Спасательного департамента, министром экономики и инфраструктуры Рийной Сиккут, чтобы быть в курсе развития событий.
«Могу смело сказать, что Спасательный департамент работает профессионально, так, как это он делал раньше. Кризисные штабы трудятся, совместно с самоуправлениями координируется деятельность, происходит обмен информацией, людям предлагается помощь», – сказал Ляэнеметс, добавив, что основные сложности сейчас у фирмы Elektrilevi, которая увеличила количество бригад, занимающихся устранением сбоев в подаче электроэнергии. По его словам, все, что в настоящий момент нужно, делается. Но, конечно, хотелось бы побыстрее.
Ляэнеметс отметил, что правительство несколько раз обращало внимание на возможные перебои в подаче электроэнергии и просило людей быть готовыми к этому. «Это может быть снежная буря, но в нынешнем контексте это может быть связано также с войной в Украине, когда соседняя стана может что-то сделать преднамеренно. Я не знаю, сделает ли она это, но если планирует, то обязательно в холодную погоду», – считает министр.
По словам Ляэнеметса, в случае с нынешним отключением электроэнергии видно, что если люди в многоквартирных домах остаются без электричества на несколько дней, то их нужно перевозить в какое-либо другое место, чтобы они погрелись, зарядили телефоны и помылись. Он сказал, что некоторые самоуправления способны это сделать, например, на Сааремаа в некоторые районы привезли генераторы. Но проблема заключается в том, что в некоторых регионах Эстонии есть места, где нет даже возможности подключения генератора.
Министр признал, в вопросе предотвращения кризисов нам предстоит еще долгий путь. По его мнению, важно, чтобы те люди, которые действительно нуждаются в помощи, например, пожилые и одинокие, получили ее. Помощь им зависит от того, как остальная часть общества подготовилась к кризису. «Если у меня есть батарейка, радио, фонарик, бензин и еда, то Спасательный департамент не должен приезжать ко мне, но может отправиться на помощь к пожилому человеку или одинокому хозяину лесного хутора», – пояснил он.
Ляэнеметс добавил, что островитяне привыкли к перебоям в подаче электроэнергии, но сидеть от трех до пяти дней без электричества – это и для них перебор. «В каком-то смысле отсюда начинается региональная политика, то есть везде в Эстонии должна быть возможность жить. Это означает, что если у нас на островах будут штормы и электричество будет постоянно отключаться, несмотря на затраты, для страны все же будет разумно перенести часть линий электропередач под землю», – добавил он.