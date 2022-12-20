РУКА ПОМОЩИ ГОДА ⟩ Анна Микконен: королева красоты, которая делает реальность менее суровой

«Моя жизнь - одно сплошное столкновение с суровой реальностью», - говорит всегда улыбчивая и уверенная в себе Анна Микконен. И только лишь самые близкие ей люди знают, какая добрая и отзывчивая она на самом деле, и с какими трудностями ей приходится сталкиваться.

Несмотря на успехи в конкурсах красоты, в том числе и на конкурсе «Миссис Вселенная», имя Анны Микконен стало известно многим жителям Эстонии только в этом году, потому что началась война в Украине, и после 24 февраля жизнь модели, как и жизнь миллионов людей, кардинально изменилась. Она сразу же присоединилась к волонтерам, чтобы как можно скорее начать помогать украинским беженцам, прибывшим в Эстонию.

Сначала Анна Микконен стала оказывать психологическую помощь украинским беженцам, прибывшим в страну через Европу. Когда же у людей появилась возможность выезжать из оккупированных украинских городов через РФ, в Эстонии открылся новый пункт приема - на Таллиннском автовокзале. Полтора месяца Анна работала там по графику ночь через ночь.

С конца июня модель работает в Департаменте социального страхования, где помогает украинским детям с инвалидностью и определенными особенностями развития, а также пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.

Анна годами помогает и эстонским детям, поскольку является руководителем реабилитационного центра Lootus Õnnele («Надежда на счастье»).