Вт, 20.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

РУКА ПОМОЩИ ГОДА ⟩ Анна Микконен: королева красоты, которая делает реальность менее суровой

rus.postimees.ee
Анна Микконен: королева красоты, которая делает реальность менее суровой
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Анна Микконен
Анна Микконен Фото: Таня Ойнус

Одна воспитывает трех дочерей, работает на трех работах, но в промежутках между работой и домом успевает помогать совсем незнакомым ей людям. Такой вы себе представляли жизнь участницы международных конкурсов красоты? Rus.Postimees присудил добровольцу, модели и социальному работнику Анне Микконен титул «Рука помощи года».

«Моя жизнь - одно сплошное столкновение с суровой реальностью», - говорит всегда улыбчивая и уверенная в себе Анна Микконен. И только лишь самые близкие ей люди знают, какая добрая и отзывчивая она на самом деле, и с какими трудностями ей приходится сталкиваться. 

Несмотря на успехи в конкурсах красоты, в том числе и на конкурсе «Миссис Вселенная», имя Анны Микконен стало известно многим жителям Эстонии только в этом году, потому что началась война в Украине, и после 24 февраля жизнь модели, как и жизнь миллионов людей, кардинально изменилась. Она сразу же присоединилась к волонтерам, чтобы как можно скорее начать помогать украинским беженцам, прибывшим в Эстонию. 

Сначала Анна Микконен стала оказывать психологическую помощь украинским беженцам, прибывшим в страну через Европу. Когда же у людей появилась возможность выезжать из оккупированных украинских городов через РФ, в Эстонии открылся новый пункт приема - на Таллиннском автовокзале. Полтора месяца Анна работала там по графику ночь через ночь. 

С конца июня модель работает в Департаменте социального страхования, где помогает украинским детям с инвалидностью и определенными особенностями развития, а также пожилым людям и людям с ограниченными возможностями. 

Анна годами помогает и эстонским детям, поскольку является руководителем реабилитационного центра Lootus Õnnele («Надежда на счастье»). 

Rus.Postimees публикует с 19 по 21 декабря истории людей, которые, хоть и не всегда заметно, формировали дух уходящего 2022 года. В этот раз мы сделали акцент на жителях Эстонии, которые говорят на русском языке.

Ключевые слова
Наверх