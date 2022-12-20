Одна воспитывает трех дочерей, работает на трех работах, но в промежутках между работой и домом успевает помогать совсем незнакомым ей людям. Такой вы себе представляли жизнь участницы международных конкурсов красоты? Rus.Postimees присудил добровольцу, модели и социальному работнику Анне Микконен титул «Рука помощи года».
РУКА ПОМОЩИ ГОДА ⟩ Анна Микконен: королева красоты, которая делает реальность менее суровой
«Моя жизнь - одно сплошное столкновение с суровой реальностью», - говорит всегда улыбчивая и уверенная в себе Анна Микконен. И только лишь самые близкие ей люди знают, какая добрая и отзывчивая она на самом деле, и с какими трудностями ей приходится сталкиваться.
Несмотря на успехи в конкурсах красоты, в том числе и на конкурсе «Миссис Вселенная», имя Анны Микконен стало известно многим жителям Эстонии только в этом году, потому что началась война в Украине, и после 24 февраля жизнь модели, как и жизнь миллионов людей, кардинально изменилась. Она сразу же присоединилась к волонтерам, чтобы как можно скорее начать помогать украинским беженцам, прибывшим в Эстонию.
Сначала Анна Микконен стала оказывать психологическую помощь украинским беженцам, прибывшим в страну через Европу. Когда же у людей появилась возможность выезжать из оккупированных украинских городов через РФ, в Эстонии открылся новый пункт приема - на Таллиннском автовокзале. Полтора месяца Анна работала там по графику ночь через ночь.
С конца июня модель работает в Департаменте социального страхования, где помогает украинским детям с инвалидностью и определенными особенностями развития, а также пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.
Анна годами помогает и эстонским детям, поскольку является руководителем реабилитационного центра Lootus Õnnele («Надежда на счастье»).
Rus.Postimees публикует с 19 по 21 декабря истории людей, которые, хоть и не всегда заметно, формировали дух уходящего 2022 года. В этот раз мы сделали акцент на жителях Эстонии, которые говорят на русском языке.