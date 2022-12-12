Снежный шторм «Биргит» начал показывать свое истинное лицо в Северной Эстонии после 15.00, когда осадки усилились.
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ВИДЕО ⟩ Смотрите, какие ужасные условия на участке дороги, где ветер снес автобус в кювет
Смотрите, какие ужасные условия на участке дороги, где ветер снес автобус в кювет
Смотрите в видео, какие дорожные условия на шоссе Таллинн-Нарва и Раквере-Хальяла. Иногда приходилось ехать 30 км/ч. Особенно плохо обстояло дело на шоссе Таллинн-Нарва в направлении Нарвы, где из-за ветра образовались огромные сугробы и видимость была близка к нулю.
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