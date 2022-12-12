ВИДЕО ⟩ Смотрите, какие ужасные условия на участке дороги, где ветер снес автобус в кювет

Смотрите в видео , какие дорожные условия на шоссе Таллинн-Нарва и Раквере-Хальяла. Иногда приходилось ехать 30 км/ч. Особенно плохо обстояло дело на шоссе Таллинн-Нарва в направлении Нарвы, где из-за ветра образовались огромные сугробы и видимость была близка к нулю.

Автобус Lux Express Таллинн-Нарва вылетел в кювете возле Ааспере около 14:30. В автобусе находились 45 пассажиров, никто из них не пострадал. По словам водителя автобуса, порыв ветра снес автобус с дороги. Примерно в том же месте по тем же причинам утром в сугроб врезался фургон.