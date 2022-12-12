Оставайтесь дома! ⟩ Из-за снежного шторма «Биргит» сложные дорожные условия будут и в ближайшие дни

Шторм также вызвал многочисленные отключения электроэнергии. По состоянию на 17 часов на островах было 4422 домохозяйства без электричества, а на материке – более 2090 потребителей.

С начала шторма было проведено 70 спасательных мероприятий, связанных с нанесенным штормом ущербом, и в основном речь шла о деревьях, которые упали на дорогу или линии электропередач. 13 раз спасатели выезжали на помощь автомобилям, которые съехали с дороги или застряли.

«"Биргит" показывает, как легко перевернуть привычный уклад жизни с ног на голову, когда штормовые ветры отнимают электричество, а сильный снегопад парализует движение транспорта. Большое спасибо людям, которые воздержались от поездок и могут обойтись дома с ранее купленными запасами. Таким образом, мы сможем помочь тем, кто попал в самую большую беду», – сказала руководитель отдела готовности к чрезвычайным ситуациям Спасательного департамента Туули Ряйм.

В региональных отделениях Спасательного департамента были созваны штабы, а в Западной Эстонии также есть кризисная комиссия. В зависимости от региона дополнительные спасательные команды были переведены в режим ожидания, чтобы реагировать на вызовы, связанные со штормом, и при необходимости помогать людям, попавшим в беду.

По прогнозу погоды, в Западной Эстонии продолжится сильный ветер и снегопад, а эпицентр непогоды сместится в сторону северного региона. Сложные дорожные условия продолжаются, и нужно также готовиться к длительным отключениям электроэнергии.

Департамент транспорта: во вторник дорожные условия на дорогах по-прежнему будут сложными

Из-за сильного снегопада и ветра по-прежнему сложно достичь необходимого уровня состояния дорог, поэтому из-за тяжелых погодных условий Департамент транспорта продлевает режим спецобслуживания дорог до 20 часов вторника.

Режим спецобслуживания дорог, первоначально установленный до восьми утра вторника, будет продлен во всех уездах Эстонии, за исключением Пыльвамаа, Вырумаа и Валгамаа. Следуя текущим погодным и дорожным условиям, партнеры по техническому обслуживанию в этих уездах смогут привести госдороги к состоянию, которое соответствует требованиям, к завтрашнему утру.

«Несмотря на то, что шторм показывает признаки отступления, мы рекомендуем, если это возможно, оставаться дома и не садиться за руль во вторник. Необходимо учитывать, что очистка второстепенных дорог занимает больше времени, чем обычно», – сказал заведующий отделом строительства и эксплуатации инфраструктуры Транспортного департамента Андрес Пийбелехт.

Однако, если перенести поездку невозможно, обязательно нужно выделить больше времени, чем обычно, чтобы добраться до места назначения, выбрать безопасную скорость движения, избегать опасных маневров и считаться с другими участниками дорожного движения.

Также следует учитывать, что из-за сложных дорожных условий общественный транспорт не может придерживаться графика.

По данным Агентства по охране окружающей среды, завтра будет преимущественно облачно. Иногда будет идти снег, местами метель. На материке южный ветер 3-9, порывами 13 м/с, на западном побережье западный ветер, на островах северный и северо-западный ветер 5-10, на побережье порывами до 15 м/с, во второй половине дня усилится. Температура воздуха -3..-9°С, после полудня понизится.

Департамент транспорта ждет информации о состоянии дорог от участников дорожного движения по телефону 1247. Перед тем, как отправиться в путь, стоит проверить на портале tarktee.ee дополнительную информацию о состоянии дорог и ограничениях движения.