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Четвертое ДТП: еще один автобус с пассажирами попал в аварию

Мерле Ралльманн
Четвертое ДТП: еще один автобус с пассажирами попал в аварию
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Dmitri Kotjuh

Сегодня, 12 декабря, вечером в Лихула произошло ДТП с участием двух транспортных средств.

В 17.52 на Таллиннском шоссе в Лихула столкнулись легковой автомобиль и автобус. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на дороге и столкнулся с едущим в том же направлении Volkswagen.

Медики на месте осмотрели водителей и десять пассажиров автобуса, одного человека доставили в больницу для дополнительной проверки состояния здоровья. Все точные обстоятельства аварии еще выясняются.

Движение на месте происшествия затруднено, участникам дорожного движения помогают полицейские. На месте ожидается эвакуатор.

Фото: Tark Tee kuvatõmmis
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