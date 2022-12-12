Четвертое ДТП: еще один автобус с пассажирами попал в аварию
Четвертое ДТП: еще один автобус с пассажирами попал в аварию
В 17.52 на Таллиннском шоссе в Лихула столкнулись легковой автомобиль и автобус. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на дороге и столкнулся с едущим в том же направлении Volkswagen.
Медики на месте осмотрели водителей и десять пассажиров автобуса, одного человека доставили в больницу для дополнительной проверки состояния здоровья. Все точные обстоятельства аварии еще выясняются.
Движение на месте происшествия затруднено, участникам дорожного движения помогают полицейские. На месте ожидается эвакуатор.