Пассажиры оказались в ловушке ⟩ Поезд Elron почти час простоял между двумя остановками в Таллинне

Поезд, вышедший из Тарту в 15.45, двигался по графику до столицы. Однако после остановки «Китсекюла» поезд остановился и не двигался ни вперед, ни назад.

Один из пассажиров поезда рассказал, что поезд стоял около часа перед виадуком Кристийне. «Люди занервничали, в поезде стало жарко, дети плакали, никто ничего не понимал, некоторые пассажиры даже были готовы звонить спасателям», – сказал пассажир поезда Тарту-Таллинн. Кондукторы Elron также не знали, почему поезд стоит и как долго он будет стоять.

После остановки в минимум пятьдесят минут поезд смог продолжить путь до Балтийского вокзала. По предварительным данным, железнодорожные стрелки в Таллинне замерзли, поэтому поездам пришлось ждать. Выяснилось, что из-за замерзших стрелок поезд, прибывающий из Клоогаранна, также не смог проехать на вокзал, а поезда, курсирующие между Рапла и Таллинном, также задержались более чем на час.