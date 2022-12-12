«Одна женщина сказала: "Знаешь, я пойду пешком в Ülemiste", и пошла», – рассказала Elu24 девушка, которая ждала трамвай на остановке «Хобуяма». Таллиннские трамваи из-за плохой погоды ходят как придется.
Фото ⟩ «Жду, а трамвая нет!» Снежный шторм испытывает на прочность жителей Таллинна
Снежный шторм «Биргит» не проявляет пощады и к таллиннцам. Люди пытаются добраться домой с работы, преодолевая метель и пробираясь сквозь сугробы. «Большинство людей потирали руки, а родители держали своих детей на руках, чтобы согреть их», – описала ожидавшая трамвая на остановке «Хобуяма» девушка, по словам которой, трамвай задержался примерно на полчаса.
Трамвайная остановка «Хобуяма» в понедельник вечером была переполнена людьми, многие устали ждать, а холод все сильнее пробирал до самых костей. Были и те, кто решил дойти до места назначения пешком, потому что стоять там при бушующем ветре холоднее.
«Самое смешное, что я еду в кино, что, собственно, сегодня и не такое уж важное занятие», – говорит она. «Жду-жду, а трамвая нет, – продолжает она, отмечая, что уже решила, что трамваи не ходят. – Наконец приехал долгожданный трамвай, опоздавший более чем на 20 минут!»
В связи с продолжающимся снегопадом, метелью и ветром дорожное движение в Таллинне местами может быть затруднено, поэтому общественный транспорт может ходить с опозданием.
Предприятие TLT просит людей быть осторожными, запастись временем и терпением, так как из-за скользких дорог и большого количества снега график движения общественного транспорта может быть нарушен. «Сегодня и завтра дорожные условия могут быть сложными из-за непогоды, из-за чего в работе общественного транспорта могут возникнуть перебои. Особенно это касается часа-пик. Мы рекомендуем всем автовладельцам оставить свои машины дома и при необходимости воспользоваться общественным транспортом. Если вы вынуждены передвигаться на автомобиле, будьте предельно осторожными, соблюдайте дистанцию и воздержитесь от необдуманных маневрах», – сказал член правления TLT Кайдо Падар, добавив, что все 444 автобуса, 32 троллейбуса и 47 трамваев продолжают курсировать по улицам города и готовы обслужить и безопасно довести из пункта А в пункт Б всех желающих.