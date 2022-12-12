Фото ⟩ «Жду, а трамвая нет!» Снежный шторм испытывает на прочность жителей Таллинна

Снежный шторм «Биргит» не проявляет пощады и к таллиннцам. Люди пытаются добраться домой с работы, преодолевая метель и пробираясь сквозь сугробы. «Большинство людей потирали руки, а родители держали своих детей на руках, чтобы согреть их», – описала ожидавшая трамвая на остановке «Хобуяма» девушка, по словам которой, трамвай задержался примерно на полчаса.

Трамвайная остановка «Хобуяма» в понедельник вечером была переполнена людьми, многие устали ждать, а холод все сильнее пробирал до самых костей. Были и те, кто решил дойти до места назначения пешком, потому что стоять там при бушующем ветре холоднее.

«Самое смешное, что я еду в кино, что, собственно, сегодня и не такое уж важное занятие», – говорит она. «Жду-жду, а трамвая нет, – продолжает она, отмечая, что уже решила, что трамваи не ходят. – Наконец приехал долгожданный трамвай, опоздавший более чем на 20 минут!»

В связи с продолжающимся снегопадом, метелью и ветром дорожное движение в Таллинне местами может быть затруднено, поэтому общественный транспорт может ходить с опозданием.