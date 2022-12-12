Прямо сейчас, когда Эстония находится в суровых тисках снежного шторма, особенно важно замечать других людей, нуждающихся в помощи, и заботиться друг о друге, подчеркнула премьер-министр Кая Каллас в своем посте в соцсетях.
Кая Каллас обратилась к жителям Эстонии с важным посланием
«На нас обрушился сильнейший за последние годы шторм. Особенно тяжелая ситуация на Сааремаа и Хийумаа. Вероятно, после того, как шторм закончится, потребуется некоторое время, чтобы ликвидировать последствия, но, как я также заверил волостного старейшину Сааремаа, самое главное – это в первую очередь восстановить подачу электроэнергии на островах, где тысячи семей пришлось несколько дней обходиться без электричества», – говорится в посте премьер-министра.
«Я надеюсь, что все, у кого есть возможность, смогут оставаться в безопасности в стенах своих домов. Особенно в такие моменты важно замечать и заботиться друг о друге – пожалуйста, убедитесь, что ваши родные, друзья и соседи справляются», – подчеркнула Каллас.
В то же время глава правительства пожелала сил и стойкости всем, кто, несмотря на шторм, в настоящее время очищает эстонские дороги, помогает нуждающимся, восстанавливает подключение к электросети или предпринимает другие меры для смягчения последствий непогоды.