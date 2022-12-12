Кая Каллас обратилась к жителям Эстонии с важным посланием

«На нас обрушился сильнейший за последние годы шторм. Особенно тяжелая ситуация на Сааремаа и Хийумаа. Вероятно, после того, как шторм закончится, потребуется некоторое время, чтобы ликвидировать последствия, но, как я также заверил волостного старейшину Сааремаа, самое главное – это в первую очередь восстановить подачу электроэнергии на островах, где тысячи семей пришлось несколько дней обходиться без электричества», – говорится в посте премьер-министра.

«Я надеюсь, что все, у кого есть возможность, смогут оставаться в безопасности в стенах своих домов. Особенно в такие моменты важно замечать и заботиться друг о друге – пожалуйста, убедитесь, что ваши родные, друзья и соседи справляются», – подчеркнула Каллас.