Снежный шторм «Биргит» сегодня также добавил проблем членам Рийгикогу: некоторым, чтобы добраться до дома, пришлось снова выкапывать машины из-под кучи снега.
Фото и видео ⟩ Смотрите, как члены Рийгикогу боролись со снегом
Смотрите, как члены Рийгикогу боролись со снегом
Политики EKRE Пеэтер Эрнитс и Анти Пооламетс сказали, что им пришлось очистить от снега большую часть территории перед зданием. Однако домой они направились пешком и оставили свои машины на парковке ждать утра.
«Мы спасли Андреса Сутта, Иви Энмаа и Свена Сестера», – рассказал о помощи коллегам Пооламетс. «Все-таки надо спасать жизни своих конкурентов», – засмеялись они.
Смотрите в галерее и видео, как проходило освобождение машин из снежного плена.