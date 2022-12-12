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Фото и видео ⟩ Смотрите, как члены Рийгикогу боролись со снегом

Ингрид Ландейро Таави Сепп
Смотрите, как члены Рийгикогу боролись со снегом
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Снежный шторм «Биргит» сегодня также добавил проблем членам Рийгикогу: некоторым, чтобы добраться до дома, пришлось снова выкапывать машины из-под кучи снега.

Политики EKRE Пеэтер Эрнитс и Анти Пооламетс сказали, что им пришлось очистить от снега большую часть территории перед зданием. Однако домой они направились пешком и оставили свои машины на парковке ждать утра.

«Мы спасли Андреса Сутта, Иви Энмаа и Свена Сестера», – рассказал о помощи коллегам Пооламетс. «Все-таки надо спасать жизни своих конкурентов», – засмеялись они.

Смотрите в галерее и видео, как проходило освобождение машин из снежного плена.

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