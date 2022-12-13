Снежный хаос на дорогах Эстонии: в многочисленных ДТП пострадали семь человек

В 7:33 на первом километре дороги Лагеди – Арукюла – Пенинги в Харьюмаа произошло ДТП: автобус Iveco Bus Crossway, за рулем которого находился 47-летний мужчина, потерял управление и столкнулся с шедшей навстречу машиной Toyota Auris. Toyota Auris управляла 50-летняя женщина. Ее доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 10:52 произошло ДТП возле Пунане, 18d в Таллинне, где 37-летняя женщина на Renault Megane на нерегулируемом перекрестке сбила 74-летнюю женщину. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 14:13 произошло ДТП возле Суур-Америка, 18 в Таллинне, где 57-летняя женщина на автомобиле Nissan Micra на нерегулируемом пешеходном сбила девятилетнюю девочку. Ее доставили в Таллиннскую детскую больницу.

В 15:28 на 16-м километре шоссе Таллинн – Тарту – Выру – Лухамаа 59-летний мужчина за рулем BMW X5 врезался сзади в Hyundai i30, которым управляла 26-летняя женщина. Hyundai в свою очередь въехал в двигавшийся в том же направлении автомобиль Toyota Avensis, которым управляла 49-летняя женщина. BMW уголил в кювет. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются. Водителя BMW доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 17:11 на 52-м километре шоссе Имавере – Вильянди – Каркси-Нуйа автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого находился 22-летний мужчина, выехал наперерез двигавшейся по главной дороге машине Audi Q3. Audi Q3 управляла 39-летняя женщина. Ее доставили в Вильяндискую больницу.

В 17:52 произошло ДТП на Таллиннском шоссе в Лихула (Пярнумаа), где автобус Temsa, за рулем которого был 70-летний мужчина, на повороте потерял управление. Из-за этого в заднюю часть автобуса врезался двигавшийся навстречу автомобиль Volkswagen Passat, которым управляла 50-летняя женщина. Находившуюся в автобусе 62-летнюю пассажирку доставили в Пярнускую больницу.