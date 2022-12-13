Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина.
Война в Украине, 293-й день ⟩ Разведка: пресс-конференцию Путина могли отменить из-за опасений антивоенных настроений
Разведка: пресс-конференцию Путина могли отменить из-за опасений антивоенных настроений
Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.
Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 293-го дня войны, 13 декабря.