Центристы критикуют коалицию за поспешный переход на эстоноязычное образование

Ааб пояснил, что парламентская фракция центристов не поддержала законопроект по ряду причин. «Крайне непрофессионально предусматриваемое законопроектом решение проблемы нехватки учителей. Новый закон позволяет заключать временный договор на год с людьми со средним образованием, но со знанием эстонского. То есть, педагог, который до этого подготавливал детей участию в международных олимпиадах и прекрасно знает своей предмет, больше не сможет работать в школе. С ним нельзя будет заключить даже временный трудового договор на год. Однако в учителя смогут пойти те, у кого есть только средне образования, но зато знание эстонского. Такое предложение – это насмешка над образованием и его качеством. Также государство сняло с себя всякую ответственность в ситуации, когда уже сейчас нехватка педагогов является катастрофической», – подчеркнул Ааб.