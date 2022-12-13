На ралли Венето разбился опытный пилот его жена, бывшая штурманом, погибла на месте

«На втором спецучастке машина экипажа № 38, состоящего из Николы Кассинадри и Барбары Инкерти, сошла с дороги и перевернулась. Несмотря на оперативное вмешательство машин скорой помощи с врачом-реаниматологом на борту и спасательной техники, для штурмана ничего нельзя было сделать. Организаторы ралли приостановили соревнования», — говорится на сайте ралли.

«На месте происшествия дежурили две машины скорой помощи с реанимационным персоналом и соответствующим оборудовнием - как того требуют медицинские протоколы. К счастью, одна из машин располагалась в непосредственной близости от места происшествия, всего в 4 км, поэтому сумела оперативно прибыть на место. Штурмана начали реанимировать на месте, водитель по красному коду немедленно транспортировпли в больницу Борго Тренто. Организаторы гонок немедленно уведомили семью штурмана и выражают семье искренние соболезнования в связи с постигшей их тяжелой утратой».