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На ралли Венето разбился опытный пилот его жена, бывшая штурманом, погибла на месте

rus.postimees.ee
На ралли Венето разбился опытный пилот его жена, бывшая штурманом, погибла на месте
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Барбара Инкерти и Никола Кассинадри.
Барбара Инкерти и Никола Кассинадри. Фото: twitter

На ралли Венето (Италия) произошла тяжелая авария, в ходе которой гонщик Никола Кассинадри получил тяжелые травмы, а его жена Барбара Инкерти, бывшая штурманом их экипажа, погибла.

«На втором спецучастке машина экипажа № 38, состоящего из Николы Кассинадри и Барбары Инкерти, сошла с дороги и перевернулась. Несмотря на оперативное вмешательство машин скорой помощи с врачом-реаниматологом на борту и спасательной техники, для штурмана ничего нельзя было сделать. Организаторы ралли приостановили соревнования», — говорится на сайте ралли.

«На месте происшествия дежурили две машины скорой помощи с реанимационным персоналом и соответствующим оборудовнием - как того требуют медицинские протоколы. К счастью, одна из машин располагалась в непосредственной близости от места происшествия, всего в 4 км, поэтому сумела оперативно прибыть на место. Штурмана начали реанимировать на месте, водитель по красному коду немедленно транспортировпли в больницу Борго Тренто. Организаторы гонок немедленно уведомили семью штурмана и выражают семье искренние соболезнования в связи с постигшей их тяжелой утратой».

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