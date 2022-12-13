ФОТО ⟩ Кто оплатит устранение советских символов?

Основной посыл – в законопроекте нет четко прописанного механизма принятия решений о том, что является нарушением, а что нет. При возникновении спорных ситуаций, когда здание или памятник с оккупационной символикой находятся под защитой Департамента охраны памятников старины, решение будет принимать правительственная комиссия. Однако пока в комисии представителям культуры выделено всего одно место.

«Ничего не говорится об экспертизе. Почему не довериться компетентным органам и институтам? Тем более, что это касается каждого, ведь речь идет о публичном пространстве. Об этом можно и нужно говорить, вопрос только в том – к каким методам прибегать. Да, мы не любим советскую культуру в принципе, она была очень идеологизирована и сурова по отношению ко всем, жившим в том обществе. – заявила Криста Кодрес. – Но на данный момент – это уже история. В XXI веке не стоит уподобляться Средневековью или эпохе Реформации, когда разрушали алтари, или когда уже в наше время Талибан уничтожал фигуры Брахмы. Нужно нести ответственность и перед историей, и перед нашими детьми, и перед обществом, в котором мы хотим жить».