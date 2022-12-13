«Биргит» мешает не только людям, но и правосудию

Из-за вчерашней непогоды Пярнуский уездный суд согласился с просьбой обвиняемых и провел слушание по видеосвязи. Однако, хотя заседание по делу бывшего председателя Сааремааской судоходной компании Вячеслава Леедо и его сообвиняемых должно было начаться в 10:15, в 11:00 Леедо все еще не присоединился к слушанию, и защита не имела представления о том, где он и чем занимается.