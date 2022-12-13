«Биргит» мешает не только людям, но и правосудию

Из-за перебоев в подаче электроэнергии подключение к интернету на Сааремаа также было нарушено, что помешало проведению виртуального судебного заседания над бывшими руководителями Сааремааской судоходной компании (Saaremaa Laevakompanii – SLK), поэтому судья попросил обвиняемых обратиться в Курессаареское здание суда, хотя ранее была обговорена возможность проведения заседания по видеосвязи.
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