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«Биргит» мешает не только людям, но и правосудию

Брита-Мария Алас
«Биргит» мешает не только людям, но и правосудию
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Бывший член правления и главный бухгалтер Сааремааской судоходной компании (Saaremaa Laevakompanii) Грете Кундратс (слева), председатель правления Вячеслав Леедо и член правления Тынис Рихвк.
Бывший член правления и главный бухгалтер Сааремааской судоходной компании (Saaremaa Laevakompanii) Грете Кундратс (слева), председатель правления Вячеслав Леедо и член правления Тынис Рихвк. Фото: Kaader videost

Из-за перебоев в подаче электроэнергии подключение к интернету на Сааремаа также было нарушено, что помешало проведению виртуального судебного заседания над бывшими руководителями Сааремааской судоходной компании (Saaremaa Laevakompanii – SLK), поэтому судья попросил обвиняемых обратиться в Курессаареское здание суда, хотя ранее была обговорена возможность проведения заседания по видеосвязи. 

Из-за вчерашней непогоды Пярнуский уездный суд согласился с просьбой обвиняемых и провел слушание по видеосвязи. Однако, хотя заседание по делу бывшего председателя Сааремааской судоходной компании Вячеслава Леедо и его сообвиняемых должно было начаться в 10:15, в 11:00 Леедо все еще не присоединился к слушанию, и защита не имела представления о том, где он и чем занимается.

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