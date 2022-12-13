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Особый режим обслуживания дорог продлен до вечера вторника

Rus.Postimees
Особый режим обслуживания дорог продлен до вечера вторника
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Снежная буря в Таллинне.
Снежная буря в Таллинне. Фото: Eero Vabamägi

По данным Департамента транспорта, состояние государственных дорог 13 декабря остается сложным из-за продолжающихся неблагоприятных погодных условий.

В связи с этим было решено продлить особый режим обслуживания дорог до восьми часов вечера вторника во всех уездах Эстонии, за исключением Пылваского, Выруского и Валгаского, сообщает Rus.ERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.

Шторм «Биргит», начавшийся и распространившийся в понедельник по Эстонии, сильно усложнил дорожные условия в стране.

В наиболее сложной ситуации находятся Сааремаа и Хийумаа, где из-за погодных условий сегодня закрыты школы и детские сады. На юге Эстонии снегопад прекратился, и ситуация немного улучшилась.

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