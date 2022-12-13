Особый режим обслуживания дорог продлен до вечера вторника

В связи с этим было решено продлить особый режим обслуживания дорог до восьми часов вечера вторника во всех уездах Эстонии, за исключением Пылваского, Выруского и Валгаского, сообщает Rus.ERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.

Шторм «Биргит», начавшийся и распространившийся в понедельник по Эстонии, сильно усложнил дорожные условия в стране.