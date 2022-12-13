В этом году Департамент полиции и погранохраны отправил 551 черную рождественскую открытку тем, кто в этом году совершил четыре и более нарушений правил дорожного движения.
ЧЕРНАЯ МЕТКА ⟩ Читайте, кто получил от полиции рождественские открытки
По сравнению с прошлым годом получателей открыток стало на 150 меньше, а количество рецидивистов снижается второй год подряд. Уменьшается и число тех, кто получает открытку не в первый раз. В этом году открытку второй год подряд получат 63 человека, а третий год подряд – 22 человека.
В этом году ваше поведение в дорожном движении было крайне опасным. Вы неоднократно подвергали опасности как свою, так и жизнь других участников движения.
По этой причине в Эстонии в этом году погибли 44, а пострадали свыше 1800 человек.
Новый год – это возможность для перемен. У вас есть выбор: продолжить в том же духе или начать с чистого листа. Мы верим, что вы хотите быть лучше и заботиться об окружающих.
Очень надеемся, что в новом году у нас не будет причин для остановки вашей машины.
По словам подполковника полиции Сирле Лойго, цель черной рождественской открытки – побудить дорожных хулиганов задуматься об опасности своих действий. «В этом году получатели открыток сознательно и преднамеренно нарушали правила дорожного движения и неоднократно подвергали опасности свою жизнь и жизнь окружающих. В результате такого неосторожного поведения кто-то может получить серьезные травмы или даже погибнуть», – подчеркнула Лойго.
Например, за последний год 55 рецидивистов стали причиной 69 различных ДТП, в которых 23 человека получили тяжелые травмы.
Главным дорожным хулиганом этого года можно считать мужчину 1999 года рождения, который 19 раз попадал в поле зрения полиции с различными нарушениями. Семь раз он попадался на езде на технически неисправном транспортном средстве, четыре раза не был пристегнут ремнем безопасности, трижды превышал скорость, один раз передал управление лицу без водительских прав. Также он ездил во встречном направлении, садился за руль незарегистрированного транспортного средства и совершил другие незначительные нарушения. Он не оплатил ни однин выписанный ему штраф.
«К таким лихачам нужен другой подход, потому что нынешние штрафы неэффективны для закоренелых нарушителей. Система штрафных баллов, которая сегодня зависит от политического решения, помогла бы это изменить ситуацию», – сказал Лойго.
Получатели открыток чаще всего превышали скорость, совершали другие нарушения правил дорожного движения или управляли транспортным средством, не соответствующим техническим требованиям. В то время как на счету большинства получателей открыток имеется четыре или пять нарушений, девять человек были остановлены полицией более десяти раз в течение года.
Большинство получателей открыток – молодые мужчины, родившиеся с 2000 по 2004 год, имеющие эстонское гражданство и основное образование. с 2000 по 2004 год. юноши с эстонским гражданством. В этом году открытки также получат 18 женщин.
162 человека, или треть рецидивистов, проживают в Харьюмаа, 87 получателей открыток – в Ида-Вирумаа. В этом году в Тартумаа открытки получили 63 человека, в Пярнумаа – 44, а в Ляэне-Вирумаа – 31. В этом году только на Хийумаа не отправили ни одной открытки.