ЧЕРНАЯ МЕТКА ⟩ Читайте, кто получил от полиции рождественские открытки

В этом году ваше поведение в дорожном движении было крайне опасным. Вы неоднократно подвергали опасности как свою, так и жизнь других участников движения.

По этой причине в Эстонии в этом году погибли 44, а пострадали свыше 1800 человек.

Новый год – это возможность для перемен. У вас есть выбор: продолжить в том же духе или начать с чистого листа. Мы верим, что вы хотите быть лучше и заботиться об окружающих.

Очень надеемся, что в новом году у нас не будет причин для остановки вашей машины.