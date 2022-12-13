ФОТО ⟩ Дизайнер: как создать в офисе атмосферу праздника

Внешний вид рабочих мест отражает характер компании, поэтому при выборе новогодних украшений стоит привлечь всех работников. «Один из вариантов — обсудить вместе с коллегами и решить, какие эмоции компания хочет передать в праздничный сезон. Хорошо, если в творческом процессе и планировании, а также в оформлении будут участвовать все сотрудники. Это дает возможность ненадолго отвлечься от повседневной рутины и сделать что-то вместе — это делает результат еще более ценным», — говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.

Фото: Ikea

Один из главных советов дизайнера интерьера — группировать украшения.«Не просто ставьте свечу, гномов или цветы на стол, сгруппируйте их вместе на подносе или внутри рождественского венка. Также создать новогоднее настроение можно с помощью декоративных подушек, пледа или искусственного меха, разложенных на диване в уголке отдыха. Рекомендуется выбрать для украшения несколько конкретных частей помещения, чтобы обеспечить более эффектный вид», — говорит дизайнер.

Зона приема клиентов

Зона приема клиентов создает первое впечатление о компании у поставщиков, потенциальных партнеров и новых сотрудников. В праздничные дни сделать эту зону уютнее можно с помощью простых приемов, главное, чтобы украшения не мешали ни клиентам, ни сотрудникам.

Фото: Ikea