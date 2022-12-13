Украшение офисных помещений к Рождеству становится все более популярным. Помещение, оформленное со вкусом внутри и снаружи, приносит радость сотрудникам и способствует привлечению новых клиентов. Дизайнер интерьеров делится советами, как создать праздничное настроение на рабочем месте с помощью новогодних украшений.
ФОТО ⟩ Дизайнер: как создать в офисе атмосферу праздника
Внешний вид рабочих мест отражает характер компании, поэтому при выборе новогодних украшений стоит привлечь всех работников. «Один из вариантов — обсудить вместе с коллегами и решить, какие эмоции компания хочет передать в праздничный сезон. Хорошо, если в творческом процессе и планировании, а также в оформлении будут участвовать все сотрудники. Это дает возможность ненадолго отвлечься от повседневной рутины и сделать что-то вместе — это делает результат еще более ценным», — говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.
Один из главных советов дизайнера интерьера — группировать украшения.«Не просто ставьте свечу, гномов или цветы на стол, сгруппируйте их вместе на подносе или внутри рождественского венка. Также создать новогоднее настроение можно с помощью декоративных подушек, пледа или искусственного меха, разложенных на диване в уголке отдыха. Рекомендуется выбрать для украшения несколько конкретных частей помещения, чтобы обеспечить более эффектный вид», — говорит дизайнер.
Зона приема клиентов
Зона приема клиентов создает первое впечатление о компании у поставщиков, потенциальных партнеров и новых сотрудников. В праздничные дни сделать эту зону уютнее можно с помощью простых приемов, главное, чтобы украшения не мешали ни клиентам, ни сотрудникам.
«Надежный вариант – разместить на окнах светлые украшения, которые несут тепло и свет, несмотря на темноту и холод за окнами. Новогоднее настроение также можно создать с помощью светодиодных свечей, маленьких елок и других небольших украшений, размещенных на подоконнике или свисающих с потолка. Если позволяет площадь, туда можно поставить несколько елок, которые создадут атмосферу сказочного леса, и положить ковер, который добавит уюта. Не забудьте кресла и праздничные огни», — советует Кастро.
Украсьте здание как внутри, так и снаружи
По словам дизайнера интерьеров, магазины и кафе часто делают акцент на оформлении интерьера, но пренебрегают внешним видом здания. Украшать стоит как внутри, так и снаружи, ведь яркие новогодние украшения создают уют, а также привлекают новых клиентов со стороны.
«Тепло и уют можно создать как на улице, так и в помещении с помощью новогодних огней. Используя экономичные светодиодные светильники или другие световые решения со светодиодными лампами вместо ламп накаливания, вам также не придется беспокоиться о повышенном потреблении электроэнергии. Например, популярные абажуры STRÅLA в форме звезды со светодиодными лампочками — очень экологичный и экономичный выбор. Стандартная светодиодная лампа на 250 люмен, работающая круглосуточно, потребляет всего 1,31 кВтч в месяц, а это означает, что вы потратите всего двадцать евроцентов, в зависимости от цен поставщика услуг», — сказал дизайнер.
Ikea
При оформлении помещения важно, чтобы украшения соответствовали существующему дизайну интерьера, а также фирменным цветам компании. При этом декорации выглядят естественно и соответствуют фирменному стилю, а также интерьеру офиса.
«Например, если помещение оформлено с использованием кирпича, дерева или металла, цветовая палитра должна быть простой и традиционно рождественской: примените красный, зеленый и белый цвета», — сказал Кастро. Он также предлагает добавить в комнату различные праздничные настольные украшения: светодиодные свечи или гирлянды на батарейках, скатерти или коврики, рождественские тарелки или другие рождественские украшения.