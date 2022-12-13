Все горит: в Нарве – женские волосы, в Хаапсалу – джакузи

В выходные сигнал пожарной тревоги поступил из одной нарвской квартиры. Несмотря на неоднократные попытки связаться с контактными лицом, дозвониться до него так и не удалось, поэтому на место происшествия отправили патрульный экипаж. Охранник сообщил, что в подъезде чувствуется запах дыма. Соседи помогли ему связаться с находившейся в квартире женщиной.

Хозяйка квартиры была в состоянии сильного опьянения, в области лица у нее были сильные ожоги. Как выяснилось, она готовила еду, включила газовую плиту и от поднявшегося пламени у нее загорелись волосы. Охранник вызвал скорую помощь, и медики оказали пострадавшей первую помощь на месте, так как она отказывалась ехать в больницу.

«Помимо пострадавшей, в квартире находился мужчина, у которого есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, и кошка, они в инциденте не пострадали. Это пример того, насколько важно иметь в каждом доме умный датчик, то есть такой, который сам передает сигнал», – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

К сожалению, на прошлой неделе произошло еще несколько опасных для жизни случаев:

В Пайде в квартире произошло короткое замыкание в вытяжке на кухне, и из нее посыпались искры.

В Таллинне в рядном доме задымился включенный электрорадиатор.

В Хаапсалу из-за неполадки в электросистеме джакузи задымились провода.

В Таллинне в общежитии возникло короткое замыкание в утюге, из него пошел дым.