В этом году в Эстонии при пожарах погибли уже сорок человек. В минувшие выходные снова произошло несколько случаев, когда людям удалось уцелеть при пожаре благодаря быстрому реагированию спасателей.
Все горит: в Нарве – женские волосы, в Хаапсалу – джакузи
В выходные сигнал пожарной тревоги поступил из одной нарвской квартиры. Несмотря на неоднократные попытки связаться с контактными лицом, дозвониться до него так и не удалось, поэтому на место происшествия отправили патрульный экипаж. Охранник сообщил, что в подъезде чувствуется запах дыма. Соседи помогли ему связаться с находившейся в квартире женщиной.
Хозяйка квартиры была в состоянии сильного опьянения, в области лица у нее были сильные ожоги. Как выяснилось, она готовила еду, включила газовую плиту и от поднявшегося пламени у нее загорелись волосы. Охранник вызвал скорую помощь, и медики оказали пострадавшей первую помощь на месте, так как она отказывалась ехать в больницу.
«Помимо пострадавшей, в квартире находился мужчина, у которого есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, и кошка, они в инциденте не пострадали. Это пример того, насколько важно иметь в каждом доме умный датчик, то есть такой, который сам передает сигнал», – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.
К сожалению, на прошлой неделе произошло еще несколько опасных для жизни случаев:
- В Пайде в квартире произошло короткое замыкание в вытяжке на кухне, и из нее посыпались искры.
- В Таллинне в рядном доме задымился включенный электрорадиатор.
- В Хаапсалу из-за неполадки в электросистеме джакузи задымились провода.
- В Таллинне в общежитии возникло короткое замыкание в утюге, из него пошел дым.
«Эти происшествия в очередной раз подтверждают, что несчастные случаи всегда происходят неожиданно. Помимо открытого огня, то есть в основном курения и свечей, одной из главных причин пожаров являются электроприборы. Так что если вы заметите в их работе что-то подозрительное, обратитесь к специалисту или замените этот прибор», – добавил Тууль.