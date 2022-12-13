Таких цифр мы не видели девять месяцев: компания Circle K вновь снизила цены на моторное топливо

«Цены на готовую продукцию на мировом рынке в течение последней недели снижались, что позволило Circle K снизить розничные цены как на бензин, так и на дизельное топливо до минимального уровня за последние девять месяцев. В последний раз мы видели такие выгодные цены на топливо в Эстонии в начале марта», – сказал руководитель отдела ценообразования на моторное топливо в Circle K Eesti Индрек Сасси.

Цены как на бензин, так и на дизельное топливо понизили на 6 центов за литр.

При определении розничных цен на топливо Circle K исходит из закупочных цен на моторное топливо, государственных налогов и местной конкуренции.