В связи с падением цен на готовую продукцию на мировом рынке компания Circle K сегодня снизила цены на моторное топливо. Новая розничная цена на бензин и дизельное топливо составляет 1,699 евро за литр.
Таких цифр мы не видели девять месяцев: компания Circle K вновь снизила цены на моторное топливо
«Цены на готовую продукцию на мировом рынке в течение последней недели снижались, что позволило Circle K снизить розничные цены как на бензин, так и на дизельное топливо до минимального уровня за последние девять месяцев. В последний раз мы видели такие выгодные цены на топливо в Эстонии в начале марта», – сказал руководитель отдела ценообразования на моторное топливо в Circle K Eesti Индрек Сасси.
Цены как на бензин, так и на дизельное топливо понизили на 6 центов за литр.
При определении розничных цен на топливо Circle K исходит из закупочных цен на моторное топливо, государственных налогов и местной конкуренции.
Менеджер по ценообразованию моторного топлива Circle K подчеркнул, что Circle K Eesti AS закупает весь бензин и дизельное топливо непосредственно у нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Европейском союзе. В компании заверили, что не занимаются покупкой, продажей и посредничеством автомобильного бензина или дизельного топлива, произведенного в России или Беларуси.