В курортном эстонском городе Хаапсалу выставлен на продажу интересный объект по очень приемлемой цене.
ФОТО ⟩ Продается трехэтажная дача на берегу моря. Цена приятно удивит
Изначально это строение было дачей, но благодаря установленному комбинированному отоплению дом можно использовать круглогодично. Домик под черепичной крышей расположен на земельном участке площадью 1335 м2.
Снаружи дом может показаться маленьким, но внутри он довольно просторен и практично спланирован. На трех этажах можно разместить до десяти человек. Самые важные работы в доме уже проведены. Новому владельцу остается при желании и необходимости привести в порядок интерьеры.
На первом этаже расположены каминный зал, сауна, большая душевая, туалет и техническое помещение. Этажом выше находятся открытая гостиная с кухней, маленькая спальня и большой балкон, где можно наслаждаться полуденным солнцем и видом на сад. Со второго этажа лестница ведет на чердак, где также можно разместить гостей. Дом уникален тем, что построен на склоне холма.
С объявлением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE!