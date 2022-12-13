Скандальный арбитр, показавший на матче ЧМ 15 карточек, отстранен от работы на мундиале

Напомним, что последним матчем Матеу Лаоса в Катаре был четвертьфинал между Аргентиной и Нидерландами (2:2, 4:3 по пен.), в котором он показал рекордные для ЧМ 15 карточек. Этот матч стал наиболее грубым в истории мундиалей, футболисты не стеснялись: били и оскорбляли друг друга.

После игры представители обеих сборных также высказали крайнее недовольство работой Матеу Лаоса. Более того, Лионель Месси заявил, что нельзя назначать на матчи арбитров, которые не соответствуют уровню чемпионата мира.

Ранее на турнире Матеу Лаос обслуживал матчи группового этапа Катар – Сенегал (1:3) и Иран – США (0:1).

Стало известно, что арбитр отреагировал на критику: «Доволен работой, проделанной мною и моими коллегами. Грустно, что такие ситуации продолжают возникать… Футбол — это больше, чем спорт, и это нужно доказывать. Как я отреагировал на критику Месси? Меня очень огорчают его слова… Но мы продолжим работать», — слова Лаоса приводит Mundo Deportivo.