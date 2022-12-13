Департамент соцстрахования: в новом году работающих пенсионеров ждут важные перемены

Как поясняет руководитель отдела возмещений Департамента социального страхования Кати Кюмник, если пенсия работающего пенсионера составляет менее 704 евро, то неиспользуемый остаток он может применить к своей заработной плате.

«Надо представить своему работодателю заявление с указанием неиспользуемой суммы своего не облагаемого подоходным налогом минимума, которую работодатель будет учитывать при выплатах зарплаты. Хотя ответственность за точность суммы лежит на работнике, мы просим также работодателей проинформировать своих пожилых работников об изменениях и необходимости пересмотреть заявление об использовании своего минимума», – добавила Кюмник.

Люди, которые достигли возраста пенсионера по старости, но решили пока не выходить на пенсию, также получат освобождение от уплаты подоходного налога в размере 704 евро со своей заработной платы.

Если раньше люди в возрасте пенсионеров по старости могли сами решать, к какому источнику дохода применять не облагаемый подоходным налогом минимум, то со следующего года возможности выбирать больше не будет. Департамент социального страхования будет автоматически не облагать подоходным налогом пенсию в размере до 704 евро. Заявлений для этого в департамент предоставлять не нужно.

Пример: пенсия составляет сейчас 600 евро в месяц, а зарплата – 900 евро. Департамент социального страхования учитывает не облагаемый подоходным налогом минимум при перечислении пенсии в сумме 600 евро, то есть пенсия полностью освобождается от подоходного налога. Неиспользуемый остаток в размере 104 евро можно учитывать при расчете заработной платы (704-600=104).

Если пенсионер не предоставит работодателю соответствующее заявление, то он сможет вычесть переплаченный подоходный налог при заполнении налоговой декларации о доходах физического лица.

Изменения в начислении подоходного налога затронут всех, кто находится в возрасте пенсионера по старости или достигнет этого возраста в течение 2023 года. Освобождение от уплаты подоходного налога в сумме 704 евро касается также лиц, которые находятся в возрасте пенсионера по старости, но отложил выход на пенсию.