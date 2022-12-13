Во вторник министр культуры Пирет Хартман и глава Центральной организации профсоюзов служащих (TALO) Аго Туулинг подписали соглашение о заработной плате работников культуры на следующий год, согласно которому минимальная зарплата работников культуры госучереждений вырастет до 1600 евро.
Минимальная зарплата работников культуры госучереждений вырастет до 1600 евро
Минимальная зарплата работников учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры, будет повышена до 1600 евро. Кроме того, руководителям учреждений выделят 7,34 миллиона для дополнительного повышения зарплат.
«Повышение минимальной зарплаты для государственных работников культуры в следующем году – одно из крупнейших в истории. Я надеюсь, это поможет нашим работникам культуры справиться во времена, когда стоимость жизни резко выросла из-за совокупных эффектов различных кризисов, а 15-процентное увеличение фонда заработной платы поможет руководителям наших учреждений должным образом вознаграждать тех, кто нуждается в этом больше всего, – сказала министр культуры Пирет Хартман. – Недавно подписанное соглашение касается работников культуры, которые получают зарплаты из бюджета Министерства культуры. Однако необходимо, чтобы согласованные принципы применялись более широко, в том числе и в органах местного самоуправлении. В новом году мы продолжим совместную работу с TALO в этом направлении».
«Согласованные 1600 евро – это немного меньше, чем наша изначальная просьба, основанная на прогнозе средней брутто-зарплаты. В TALO хотели бы, чтобы повышение минимальной ставки гарантировалось на основе фиксированной системы каждый год, потому что в противном случае скачки будут слишком высокими и фактически недостижимыми, – добавил председатель правления TALO Аго Туулинг. – Безусловно, важно подходить к сектору культуры с целостной точки зрения, чтобы результаты, достигнутые в переговорах о зарплате, также затрагивали свободных авторов и работников культуры местных самоуправлений».
Работниками культуры с высшим образованием считаются те, кто работает полный рабочий день на должностях, требующих высшего образования, а также на должностях, требующих более высокой профессиональной квалификации или специальных профессиональных знаний.