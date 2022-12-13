Минимальная зарплата работников культуры госучереждений вырастет до 1600 евро

Минимальная зарплата работников учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры, будет повышена до 1600 евро. Кроме того, руководителям учреждений выделят 7,34 миллиона для дополнительного повышения зарплат.

«Повышение минимальной зарплаты для государственных работников культуры в следующем году – одно из крупнейших в истории. Я надеюсь, это поможет нашим работникам культуры справиться во времена, когда стоимость жизни резко выросла из-за совокупных эффектов различных кризисов, а 15-процентное увеличение фонда заработной платы поможет руководителям наших учреждений должным образом вознаграждать тех, кто нуждается в этом больше всего, – сказала министр культуры Пирет Хартман. – Недавно подписанное соглашение касается работников культуры, которые получают зарплаты из бюджета Министерства культуры. Однако необходимо, чтобы согласованные принципы применялись более широко, в том числе и в органах местного самоуправлении. В новом году мы продолжим совместную работу с TALO в этом направлении».

«Согласованные 1600 евро – это немного меньше, чем наша изначальная просьба, основанная на прогнозе средней брутто-зарплаты. В TALO хотели бы, чтобы повышение минимальной ставки гарантировалось на основе фиксированной системы каждый год, потому что в противном случае скачки будут слишком высокими и фактически недостижимыми, – добавил председатель правления TALO Аго Туулинг. – Безусловно, важно подходить к сектору культуры с целостной точки зрения, чтобы результаты, достигнутые в переговорах о зарплате, также затрагивали свободных авторов и работников культуры местных самоуправлений».