Въезд на парковку стал объектом победившей в конкурсе фотографии

Жюри конкурса (Тыну Туннель – фотограф, Юрген Эйнпауль - Estkonsult OÜ, член правления Союза бетона и Имре Леэтма - Kunda Nordic Tsement AS, член правления Союза бетона) выбрали из числа присланных на конкурс 124 фотографий обладателя главного приза и обладателя специального приза.

Главный приз – фотография «Спираль». Автор: Райго Тынисалу.

Фотография "Спираль": главный приз. Фото: Райго Тынисалу

На фотографии изображен въезд в здание парковки торгового центра Т1.

«Фотография характеризует бетон в самом чистом виде, здесь хорошо проявляются возможности бетона, – сказал Тыну Туннель, член жюри, фотограф. – Фотография технически красива, она выделяется среди других конкурсных работ классически красивой игрой серых тонов. Черно-белая фотография бетона получилась очень глубокой и притягивающей внимание».

Главный приз – смартфон iPhone 14.

Специальный приз за создающую настроение фотографию получил снимок «Памятник любви». Автор: Гертруд Охов.

Фотография "Памятник любви" - специальный приз. Фото: Гертруд Охов.

Это фотография скульптуры, созданной Райтом Пяргом в 2017 году в Валгеранна, Пярнумаа.

«Фотография хорошо отображает текучесть, пластичность бетона, его устойчивость к разным временам года, различным погодным условиям. При этом бетон может быть мягким и нежным», — сказал Юрген Эйнпуль, член жюри, инженер-строитель.

Обладатель специального приза получит подарочную карту на 300 евро фотомагазина Fotoluks.

Победители получат свои призы еще до Рождества.

Союз бетона Эстонии летом организовал конкурс фотографий на тему бетона, призвав заметить бетон как наиболее используемый отечественный строительный материал в самых разных формах его проявления.

В проходившем с августа по октябрь конкурсе приняло участие 56 человек со 124 фотографиями. Фотографии можно посмотреть на странице Союза бетона в Интернете, а также в Facebook и Instagram. Каждую конкурсную неделю среди приславших фотографии разыгрывались специальные призы.

«Среди присланных на конкурс фотографий было много хороших, интересных, открывающих бетон с очень разных сторон фотографий, — сказал председатель правления Союза бетона Эстонии Имре Леэтма. — Это и было нашей целью, чтобы бетон, строительный материал, который нас повседневно окружает, начали бы больше замечать».

Галерея фотоконкурса останется доступной на домашней странице Союза бетона: https://foto.betoon.org/