ЗАКУПКА ЭКСПРЕСС-ТЕСТОВ ⟩ Прокуратура не нашла состава преступления в действиях Лийны Керсна

В ходе рассмотрения дела было выявлено, что, хотя при закупке экспресс-тестов Министерством образования могли быть нарушены требования порядка госзакупок, ни один работник министерства и министр не действовали во имя того, чтобы дать выигравшему тендер коммерческому товариществу преимущество перед другими, сообщили в Госпрокуратуре. По этой причине никто не может быть обвинен в совершении преступления.

«В ходе расследования мы установили, что тогдашний министр образования и сотрудники министерства работали над тем, чтобы экспресс-тесты поступили в школы с 1 ноября 2021 года. При этом они были убеждены, что времени на привлечение нескольких участников торгов и надлежащую обработку их заявок недостаточно. По этой причине министерство обратилось к одному поставщику, зная, что он соответствует требованиям Закона о государственных закупках и процедуре государственных закупок в условиях того времени», – сообщила государственный прокурор Лаура Айаотс.

«В рамках уголовного производства также проверяли, могло ли быть совершено злоупотребление доверием в связи с договором о закупках. Поскольку на основании собранных доказательств не было выявлено умышленного нарушения требований Закона о государственных закупках, нет никаких оснований обвинять кого-либо в злоупотреблении доверием», – добавила Айаотс.

Уголовное производство было прекращено, так как, по мнению прокуратуры, в деле нет состава преступления. Уголовное производство вела Полиция безопасности (КаПо) под руководством госпрокуратуры.

Министерство образования и науки заказало экспресс-тесты на коронавирус для школ на пять миллионов евро у компании Selfdiagnostics в срочном порядке, без проведения тендера. Закупка двух миллионов тестов обошлась более чем в 5,1 миллиона евро, что составляет цену одного теста в 2,57 евро. На тендере города Тарту, который был немного раньше тендера министерства, было продано 52 000 тестов, а тот же поставщик Selfdiagnostics запросил цену в 1,24 евро за штуку.

Прокуратура возбудила 30 июня уголовное дело по расследованию обстоятельств договора о закупках, заключенного министерством образования и науки в октябре прошлого года.

После этого теперь уже бывший министр образования и науки Лина Керсна подала заявление об отставке.