«Крохотные лица агрессивного вида»: в Белорусской православной церкви осудили Lego

По мнению Повного, дети могут неправильно истолковать негативный, а порой даже агрессивный подтекст игрушки, а тематика различных серий Lego могут повлиять на мировоззрение детей и сделать их злыми.

«Достаточно взглянуть на календари Lego, распространяемые, между прочим, бесплатно, в качестве рекламы. И я видел это на выставке «Мир детства». Это что? Это «Вестерн», это «Поиски сокровищ фараона», это «Всемирные катастрофы», «Космические пришельцы» и разнообразные войны – вот едва ли не главная тематика. (…) Игрушки, подобные игрушки в конечном счете ориентируют ребенка на инокультурные образцы и скрыто агрессивны», - заявил он во время телепроповеди.

Протоиерей утверждает, что негативные эмоции на лицах персонажей Lego, показывают детям плохой пример и могут привести к негативным последствиям.