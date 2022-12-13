Председатель приходского совета и ключарь храмов прихода Всех Святых Минска Протоиерей Федор Повный заявил во время телепроповеди о пагубном влиянии на детей конструктора Lego. Он утверждает, что такие игрушки дают плохой пример детям и могут сделать их злыми.
«Крохотные лица агрессивного вида»: в Белорусской православной церкви осудили Lego
По мнению Повного, дети могут неправильно истолковать негативный, а порой даже агрессивный подтекст игрушки, а тематика различных серий Lego могут повлиять на мировоззрение детей и сделать их злыми.
«Достаточно взглянуть на календари Lego, распространяемые, между прочим, бесплатно, в качестве рекламы. И я видел это на выставке «Мир детства». Это что? Это «Вестерн», это «Поиски сокровищ фараона», это «Всемирные катастрофы», «Космические пришельцы» и разнообразные войны – вот едва ли не главная тематика. (…) Игрушки, подобные игрушки в конечном счете ориентируют ребенка на инокультурные образцы и скрыто агрессивны», - заявил он во время телепроповеди.
Протоиерей утверждает, что негативные эмоции на лицах персонажей Lego, показывают детям плохой пример и могут привести к негативным последствиям.
«Недавно в храме я увидел мальчика лет трех, после службы в ожидании мамы играющего на лавочке с маленькими фигурками лошадей и наездников из Lego. Что я там увидел: крохотные лица в широкополых шляпах были нахмурены и оскалены, один, особенно агрессивного вида, с открытым ртом и выпученными глазами, видимо, изображал воинственную ярость. И вот я ему говорю: «Дай мне, пожалуйста, самого доброго». Ребенок посмотрел на каждого наездника, выразительно развел руками и кратко ответил: «Нету!», — поделился впечатлениями священнослужитель.