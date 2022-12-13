Вчера в Таллинне местами выпало до 20 сантиметров снега, уборка которого до сих пор продолжается. Работы на несколько дней хватит также дворникам и домовладельцам.
«Биргит» постаралась ⟩ Вблизи Таллиннского аэропорта пешеходы пробираются через гигантские сугробы
Вблизи Таллиннского аэропорта пешеходы пробираются через гигантские сугробы
Если в целом по тротуарам можно пройти более-менее без препятствий, то в Юлемисте вблизи аэропорта пешеходам приходится карабкаться по огромным снежным горкам.
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