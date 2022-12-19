ЛИЦО ГОДА ⟩ Владимир Зеленский: молниеносный путь от клоуна до лидера нации

Начиналось все, как в кино: 21 апреля 2019 года человек, который ни одного дня не был в политике, стал президентом более чем 40-миллионной страны.

Украина на тот момент шестой год подряд пребывала в состоянии конфликта с Россией, а новоизбранный лидер страны, 41-летний Владимир Зеленский – актер кино и юмористических шоу – был известен своей терпимостью к России. Он пообещал закончить конфликт на Донбассе, начать экономические реформы и даже вступить в диалог с российским руководством по поводу Крыма.

Зеленский достигает успеха лишь в экономическом плане. ВВП Украины за 2021 год был рекордным за все годы независимости. Февраль 2022 года – в Украину вторгается Россия, и Зеленский делает то, чего от него не ожидают – остается в стране, создает атмосферу доверия между Офисом президента и армией, аккумулирует вокруг Украины международную коалицию поддержки страны западными партнерами.

Как оказалось, эта формула работает. ВСУ удалось освободить большую часть захваченных территорий, а рейтинг Зеленского, несмотря на тяжелое экономическое положение страны, все еще на высоте. Многие мировые издания назвали его человеком года, и это справедливо: после окончания Второй мировой войны мир ни разу не видел столь масштабной битвы за выживание, которую вела бы огромная демократическая страна на своей территории. Зеленский стал символом этой борьбы за свободу и проявил себя как мужественный и вдохновляющий сотни миллионов человек-лидер.