Победитель ЧМ получит не только кубок – читайте, какие призовые получат команды

Дальше уже начинается самое интересное. Команды, которые победят в полуфиналах, проходят дальше, в финал. Именно они будут сражаться за золото и серебро. Те, кто вылетит из полуфинальных матчей, будут играть за бронзу.

Правила игры сохраняются: если в основное время команды не смогли открыть счет или он ничейный, назначается экстратайм – два тайма по 15 минут. Если в это время победитель не выяснился, назначается серия пенальти (пять попыток у каждой страны). Если и в это время ничья – пенальти продолжаются до первого промаха.

Победителей чемпионата мира ожидают не только медали. Общий призовой фонд на этот мундиаль составляет 440 миллионов долларов США, заявила FIFA.

Между прочим, только лишь за участие в ЧМ каждая сборная получит по 10,5 миллионов, в которые входит подготовка – 1,5 млн и плата за участие – 9 млн. (Кстати, клубам, которые отправили своих игроков на ЧМ, также предусмотрены выплаты, в общей сложности организаторы выделили на это 209 млн долларов).