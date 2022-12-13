ЧМ по плаванию на короткой воде: успешнее других эстонцев во вторник был Зайцев

В первый соревновательный день не выступал только Зирк. А успешнее других эстонских спортсменов оказался Зайцев, который преодолел квалификацию в заплыве на дистанции 50 метров баттерфляем, показав 12-й результат среди 66 участников - 22 и 41 сотая секундs.