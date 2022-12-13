В австралийском Мельбурне во вторник стартовал чемпионат мира по плаванию на короткой воде, на котором Эстонию представляют четверо спортсменов: Крегор Зирк, Даниэль Зайцев, Армин Эверт Лелле и Мария Романюк, сообщает rus.err.
ЧМ по плаванию на короткой воде: успешнее других эстонцев во вторник был Зайцев
ЧМ по плаванию на короткой воде: успешнее других эстонцев во вторник был Зайцев
В первый соревновательный день не выступал только Зирк. А успешнее других эстонских спортсменов оказался Зайцев, который преодолел квалификацию в заплыве на дистанции 50 метров баттерфляем, показав 12-й результат среди 66 участников - 22 и 41 сотая секундs.
Армин Эверт Лелле участвовал в заплыве на дистанции 100 метров на спине, заняв в итоговом протоколе 25-е место; его время - 0:52,39.
Мария Романюк стала 31-й на стометровке комплексным плаванием - 2:14,15.
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