Умер композитор, написавший музыку к фильмам Дэвида Линча

Настоящую славу ему принёс творческий тандем с Дэвидом Линчем, благодаря которому композитор стал известен широкой публике. В 1990 году за музыку к «Твин Пикс» Бадаламенти получил премию «Грэмми», а также претендовал на «Эмми» сразу в трёх номинациях. Он был удостоин множества других премий и номинаций на премии в области музыки для кино.