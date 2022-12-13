11 декабря в возрасте 85 лет скончался кинокомпозитор Анджело Бадаламенти. С 1986 года Бадаламенти сотрудничал с кинорежиссёром Дэвидом Линчем. Вместе они работали над картинами «Синий бархат», «Шоссе в никуда», «Простая история», «Малхолланд Драйв» и «Твин Пикс».
Умер композитор, написавший музыку к фильмам Дэвида Линча
Умер композитор, написавший музыку к фильмам Дэвида Линча
Свою карьеру композитор начинал с преподавания музыки в средней школе Бруклина. Позднее сотрудничал со многими знаменитыми исполнителями: Дэвидом Боуи, Полом Маккартни, Лайзой Миннелли, LL Cool J, Pet Shop Boys, Anthrax, The Cranberries.
Настоящую славу ему принёс творческий тандем с Дэвидом Линчем, благодаря которому композитор стал известен широкой публике. В 1990 году за музыку к «Твин Пикс» Бадаламенти получил премию «Грэмми», а также претендовал на «Эмми» сразу в трёх номинациях. Он был удостоин множества других премий и номинаций на премии в области музыки для кино.
В 1992 году под его музыку открылась олимпиада в Барселоне.
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